مصر في الصحف الدولية| لعنة توت عنخ آمون.. وسحر مصر يبهر العالم

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على لعنة مقبرة توت عنخ آمون التي كشفت سر سرقة مقبرته من قبل مكتشفها عالم الآثار هوارد كارتر وممول مشروع الاكتشاف اللورد كارنارفون بعد وفاته الغامضة في قلعته ببريطانيا تم العثور على عدد كبير من القطع الأثرية المصرية مسروقة ومنها مقتنيات الملك الصبي، كما تحدثت الصحف عن سحر مصر وآثارها التي لا يمكن لأي زائر حول العالم مقاومتها، بالإضافة إلى مقبرة كليوباترا حيث بدأ علماء الآثار التنقيب عنها تحت مياه البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية، بحثٌا عن أسئلة كثيرة تحيط عصر الملكة الراحلة.

سي إن إن: علماء الآثار يبدأون التنقيب تحت الماء بحثًا عن مقبرة كليوباترا

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العثور على مقبرة كليوباترا آخر ملوك مصر الفرعونية ذات الأسطورة المصرية الكبرى، بمثابة اكتشاف مقدس لعلماء الآثار، حيث يعتبر الخبراء أن مثل هذا الاكتشاف سيعيد كتابة التاريخ وسيكون اكتشاف القرن، وتأتي التوقعات بعد اكتشاف نفق أثري في مدينة الإسكندرية وتعتقد كاثلين مارتينيز، عالمة الآثار بجامعة سانتو دومينجو، أن النفق قد يتضمن مقبرة الملكة المصرية الراحلة.. إقرأ المزيد

تقرير يوناني: اكتشافات تل الفراعنة تكشف أسرار التخطيط المعماري للمعابد في مصر

أكد موقع "جريك نيوز" اليوناني، أن مدينة بوتو القديمة المعروفة بتل الفراعين أو الفراعنة بمحافظة كفر الشيخ في مصر تكشف أسرارها مع ظهور المزيد من الاكتشافات.

وكانت وزارة السياحة والآثار قالت إن ثلاثة أعمدة من الحجر الجيري يمكن أن تشكل جزءًا من عمود أو قاعة عمود لمعبد، بالإضافة إلى قطع أثرية جديدة تم اكتشافها في الموقع.. إقرأ المزيد

تليجراف: سحر آثار مصر لا يقاوم.. ورحلاتها النيلية لا مثيل لها

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن الرحلات النيلية في نهر النيل بمصر من أفضل البرانج الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها خلال زيارة مصر.

وفي هذا الإطار سيتم إطلاق أحدث قارب نهري من قبل شركة فايكنج البريطانية لدعم هذه الرحلات على طول النهر بداية من القاهرة إلى أسوان ومروا بالأقصر، والعودة مرة أخرى إلى القاهرة.. إقرأ المزيد

لعنة توت عنخ آمون تكشف أسرار وتفاصيل سرقة مقبرته ونقل المحتويات لبريطانيا

أكد موقع "لوف إكسبلورنج" البريطاني، أن توت عنخ آمون كان فرعونًا لا مثيل له: قاصرًا في عهده، لكنه كان عظيمًا بعد وفاته، حيث حكم لمدة 10 سنوات فقط قبل وفاته المفاجئة عن عمر يناهز 19 عامًا، فلماذا هو مشهور عالميًا اليوم؟ عندما اكتشف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر قبره في عام 1922، لم يكن العالم يعرف أنه سيكشف عن بعض الآثار الرائعة التي عرفتها مصر القديمة وسيزيد الاكتشاف من الألغاز المحيرة للعالم حيث أعاد اكتشاف المقبرة إشعال حيرة العلماء حول مكان غرفة دفن الملكة نفرتيتي، ولكن ما أثير عن وجود لعنة في مقبرة الملك الصبي دفعت للبحث في ممتلكات العلماء الذين ساهموا في العثور على مقبرته لاكتشاف سرقة عدد لا بأس به من مقتنياته.. إقرأ المزيد

بلومبرج: مصر تنشئ أكبر مزارع رياح فى العالم عام 2024

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تنشئ واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم بقيمة 11 مليار دولار اعتبارًا من 2024 ويمكن أن توفر الكهرباء لأوروبا والسعودية، وفقًا لإحدى الشركات الرئيسية التي تدعم المشروع.

قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور، إن كونسورتيوم يضم شركة “مصدر” المملوكة لأبوظبي وإنفينيتي باور هولدنجز سينتهي من بناء محطة برية بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2030، هذه القدرة هي تقريبًا خمس ما تمتلكه المملكة المتحدة اليوم لجميع أشكال الطاقة المتجددة.. إقرأ المزيد