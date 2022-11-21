الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: مصر تنشئ أكبر مزارع رياح فى العالم عام 2024

طاقة الرياح
طاقة الرياح
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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تنشئ واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم بقيمة 11 مليار دولار اعتبارًا من 2024 ويمكن أن توفر الكهرباء لأوروبا والسعودية، وفقًا لإحدى الشركات الرئيسية التي تدعم المشروع.

قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور، إن كونسورتيوم يضم شركة "مصدر" المملوكة لأبوظبي وإنفينيتي باور هولدنجز سينتهي من بناء محطة برية بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2030، هذه القدرة هي تقريبًا خمس ما تمتلكه المملكة المتحدة اليوم لجميع أشكال الطاقة المتجددة.

وأوضح في مقابلة بقمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، إن الحكومة المصرية ستشتري الكهرباء، وبعضها قد يتم تصديره عبر الكابلات الحالية والمخطط لها إلى أوروبا والسعودية والسودان وليبيا، مشيرا إلى أن الشركات تتوقع تأمين أرض للمشروع هذا العام، وإنهم يبحثون في موقعين في الصحراء الغربية لمصر، أحدهما بالقرب من المنيا والآخر في أسوان، وكلاهما تصل سرعته إلى 10 أمتار في الثانية.

وتضخ الحكومات والمستثمرون الأموال في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم في سعيهم للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأفاد منصور بأن المجموعة نفسها تعمل أيضًا على منشأة مصرية للهيدروجين الأخضر قد تكون قادرة على إنتاج 480 ألف طن سنويًا من الوقود بحلول عام 2030.

وستسهم المحطة في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، وستوفر ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.

10 جيجاوات COP27 في شرم الشيخ COP27 إحدى الشركات الاحتباس الحرارى الحكومة المصرية

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وائل لطفي

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