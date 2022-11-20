الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انهيار سقف داخل مصنع للحديد بالتبين

اسعاف
اسعاف
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شهدت منطقة التبين جنوب القاهرة، حادث انهيار سقف جمالون داخل أحد المصانع، والذي أسفر عن مصرع شخص، بينما أصيب 6 آخرون، أثناء قيامهم بفك قطع خردة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مسئولي شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين، مفاده وقوع جزء من هنجر "جمالون"، على عمال، ومصرع أحدهم وإصابة 6 آخرين، وانتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام العمال بتفكيك الأجزاء الحديدية لبيعها خردة، انهار عليهم ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى العام، ونقلت جثمان الضحية للمشرحة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

مصنع للحديد بالتبين إصابة 6 آخرين إسعاف المصابين الحديد والصلب المتوفى والمصابين شركة الحديد والصلب رجال المباحث سيارات الإسعاف غرفة عمليات النجدة

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