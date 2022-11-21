الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

حديد التسليح
حديد التسليح
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يرصد التقرير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، وفقًا لأخر تحديث للأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك من أرض مصانع شركة الإنتاج، حيث شهدت الأسعار استقرار نسبي عقب القفزة السعرية؛ بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في كافة البنوك المصرية عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 21 نوفمبر

أعلنت بعض شركات إنتاج حديد التسليح رفع أسعار منتجاتها في بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك بفعل التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستراتيجية، ووصلت الزيادة من 1500 إلى 2000 جنيه بفعل اضطراب أسعار الدولار داخل البنوك المصرية وفقًا للوحة التعاملات المالية.

وتشهد حاليًا الأسواق استقرار نسبي في حركة البيع والشراء، وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 19650 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 19600 جنيه.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 19550 جنيهًا.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 19550 جنيهًا.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 19000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 19550 جنيهًا.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 19300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 19000 جنيه.

 

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سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر سيتل 19180 جنيهًا.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 19650 جنيهًا.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 19000 جنيه.


سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الاستثمار 19000 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1620 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1610 جنيهات.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1635 جنيهًا.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيهًا.

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سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1720 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1590 جنيهًا.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1600 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1620 جنيهًا.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط 1110 جنيهات.

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