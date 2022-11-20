الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لتدخل الدولة بحزم

حازم المنوفي
حازم المنوفي
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قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن استقرار أسعار السلع الأساسية، وارتفاع بعض السلع الأخرى، في السوق المحلية، ثباتها بالنسبة للسلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها أكثر من 65 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، جاء نتيجة لتدخل الدولة بحزم لمواجهة هذا الارتفاع الكبير لأسعار السلع وخاصة الأساسية التي تمثل عصب الحياة للمواطن المصري، وتتعلق بالأمن القومي للدولة.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المسبقة لضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كبيرة طوال الوقت، ومواجهة أي نقص محتمل في أي سلعة، مما خفف من آثار أزمة نقص سلاسل الإمداد التي أثرت على الكثير من الأسواق العالمية، ولم تعانِ منها السوق المصرية إلى حد كبير.

وأكد المنوفي أن الحكومة نجحت في السيطرة على التوتر الذي شهده سوق "الأرز" وتوفير مخزون استراتيجي كبير منه والذي يعد سلعة رئيسية على مائدة كل بيت مصري، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الدولة بتحديد سعر بيع الأرز، وتغليظ العقوبات على المتلاعبين بأسعاره ومحتكريه، كانت رد فعل للزيادات التي شهدتها أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية، وتحديد سعر عادل للأرز، وعدم المتاجرة باحتياجات وقوت المواطن المصري.

وناشد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، التجار والمنتجين بالحفاظ على استقرار السوق حتى تنتهي هذه الأزمة العالمية، ويعود الاستقرار للأسواق مرة أخرى.

وشدد المنوفي على ضرورة الالتزام بكتابة الأسعار بشكل واضح على السلع، حفاظًا على المستهلك ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس من التجار والمنتجين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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