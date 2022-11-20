سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

يبحث الكثيرون باستمرار حول سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن لهم لحفظ أموالهم، والاحتفاظ بها في صورة ذهب كي لا يفقد قيمته بمرور الزمن.

كما يمثل الذهب أهمية كبرى بالنسبة للمقبلين على الزواج لأن يمثل البداية العملية لأي عروسين فيما يُعرف ب"الشبكة" ويسعى الكثيرون للبحث عن أسعار عيار الذهب خاصة عياري 18 و 21 من أجل هذا الهدف.

سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

نوضح لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية في أخر تحديث له، والذي يتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي.



شهد سعر الذهب اليوم الأحد 20-11-2022 ارتفاع ملحوظ على عكس معاملات أمس السبت.

وسجل الذهب عيار 21 والذي يمثل الأكثر بيعًا وانتشارًا 1293 جنيه للبيع و 1288 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

سجل الذهب عيار 24 بيع 1,472 شراء 1,477

سجل الذهب عيار 22 بيع 1,349 شراء 1,354

سجل الذهب عيار 21 بيع 1,288 شراء 1,292

سجل الذهب عيار 18 بيع 1,104 شراء 1,107

سجل الذهب عيار 14 بيع 859 شراء 861

سجل الذهب عيار 12 بيع 736 شراء 738

سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية



وبلغ سعر الجنيه الذهب 10,304 جنيه للبيع و 10,336 جنيه للشراء

بلغ سعر أونصة الذهب 45,779 جنيه للبيع و45,921 جنيه للشراء



أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية

الجمعة 18 نوفمبر 2022

عيار 24 سجل 1.379

عيار 21 سجل 1.207

عيار 18 سجل 1.024

الخميس 17 نوفمبر 2022

عيار 24 سجل 1.389

عيار 21 سجل 1.215

عيار 18 سجل 1.024

الاربعاء 16 نوفمبر 2022

عيار 24 سجل 1.397

عيار 21 سجل 1.223

عيار 18 سجل 1.048