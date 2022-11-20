الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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يبحث الكثيرون باستمرار حول سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن لهم لحفظ أموالهم، والاحتفاظ بها في صورة ذهب كي لا يفقد قيمته بمرور الزمن.

 

كما يمثل الذهب أهمية كبرى بالنسبة للمقبلين على الزواج لأن يمثل البداية العملية لأي عروسين فيما يُعرف ب"الشبكة" ويسعى الكثيرون للبحث عن أسعار عيار الذهب خاصة عياري 18 و 21 من أجل هذا الهدف.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

نوضح لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية في أخر تحديث له، والذي يتأثر بتأثر الاقتصاد العالمي.
 

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 20-11-2022  ارتفاع ملحوظ على عكس معاملات أمس السبت.

 

وسجل الذهب عيار 21 والذي يمثل الأكثر بيعًا وانتشارًا 1293 جنيه للبيع و 1288 جنيه للشراء.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

سجل الذهب عيار 24 بيع 1,472 شراء 1,477 

سجل الذهب عيار 22 بيع 1,349 شراء 1,354 

سجل الذهب عيار 21 بيع 1,288 شراء 1,292

سجل الذهب  عيار 18 بيع 1,104 شراء 1,107 

سجل الذهب عيار 14 بيع 859 شراء 861 

سجل الذهب عيار 12 بيع 736 شراء 738

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سعر الذهب اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في مصر بدون مصنعية
 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 10,304 جنيه للبيع و 10,336 جنيه للشراء
 بلغ سعر أونصة الذهب 45,779 جنيه للبيع و45,921 جنيه للشراء 
 

أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية

الجمعة 18 نوفمبر 2022

عيار 24 سجل 1.379

عيار 21 سجل 1.207

عيار 18 سجل 1.024

 

الخميس 17 نوفمبر 2022

عيار 24 سجل 1.389

عيار 21 سجل 1.215

عيار 18 سجل 1.024

 

الاربعاء 16 نوفمبر 2022

عيار 24 سجل 1.397

عيار 21 سجل 1.223

عيار 18 سجل 1.048

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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