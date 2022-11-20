أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الأحد 20 /11 /2022 بالبنوك المصرية

يبحث الكثيرون حول سعر الدولار أمام الجنيه بصورة مستمرة خاصة بعد تخطيه حاجز الـ24 جنيهًا مصريًا بعد قرارات البنك المركزي في ظل التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة الصدمات التي واجهها الاقتصاد العالمي.

جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.



سعر الدولار اليوم الأحد 20 /11 /2022 في البنوك المصرية



وسجل سعر الصرف الأساسي للدولار الأمريكي أمام الجنيه وفق معاملات البنك المركز 24.44 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري



سعر البنكنوت للشراء 24.42 جنيه وللبيع 24.47 جنيه.

سعر التحويل للشراء24.42 جنيه وللبيع24.47 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك



سعر الدولار في بنك القاهرة 24.43 جنيه للشراء و24.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.45 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.46 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

متوسط أسعار السوق بالجنية المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري​ للشراء 25.2465 وللبيع 25.3352.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ​للشراء 28.8588 وللبيع 28.9588.

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري ​للشراء 25.7290 وللبيع 25.8203.

سعر 100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري للشراء 17.4322 وللبيع 17.4905.

سعر الريال السعودى​ مقابل الجنيه المصري للشراء6.5003 وللبيع 6.5217.

سعر الدينار الكويتي​ مقابل الجنيه المصري للشراء 79.3017 وللبيع 79.6582.

سعر الدرهم الإماراتي​ مقابل الجنيه المصري للشراء 6.6538 وللبيع 6.6749.

سعر اليوان الصينى​ مقابل الجنيه المصري للشراء 3.4148 وللبيع 3.4269.