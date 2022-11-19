قفزة فى سعر الذهب.. عيار 21 يصل لأعلى مستوى فى تاريخه

سجل سعر الذهب في ختام تعاملات الجمعة 18 نوفمبر 2022، ارتفاعًا تاريخيًا في مصر، ليصل متوسط أسعار الذهب عيار 21 إلى 1288 جنيهًا وتعد هذه أول مرة يصل فيها عيار 21 إلى هذا الرقم.

وخلال السطور الآتية، تستعرض جريدة «الدستور» متوسط أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية والعالمية في ختام تعاملات اليوم، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.



متوسط سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات

سجل سعر الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية نحو 1472جنيهًا.



سجل سعر الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية نحو 1288 جنيهًا.



سجل سعر الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية نحو 1104 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات

سجل الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 10305 جنيهات دون حساب الضريبة أو الدمغة.



سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت سعر أونصة الذهب في مصر في ختام التعاملات المسائية نحو 1748 دولارًا، بعدما سجلت 1762 دولارًا في الصباح.



أسعار الذهب اليوم 18 نوفمبر 2022 في البورصة



تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم خلال التعاملات المسائية، حيث سجلت أوقية الذهب في العقود الفورية بنحو 1748.30 دولارًا، كما ارتفعت أوقية الذهب في العقود الآجلة وسجلت نحو 1757.25 دولار .



سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 211.83 ريال سعودي.



سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 185.35 ريال سعودي.



سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 158.88ريال سعودي.



سعر الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 208.30 دراهم إماراتي.



سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 182.26 درهم إماراتي.



سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 156.23 درهم إماراتي.



أسعار الذهب اليوم في الكويت

سجلت اسعار الذهب عيار 24 نحو 17.53 دينار كويتي.



سجلت اسعار الذهب عيار 21 نحو 15.354 دينار كويتي.



سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 13.161 دينار كويتي.