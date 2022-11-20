هلا السعيد تتألق بإطلالة جذابة خلال تكريمها فى مهرجان الحياة للدراما

كرّم مهرجان الحياة للدراما ودعم المبدعين، في دورته الـ23، الفنانة هلا السعيد عن دورها في مسلسل «يوتيرن»، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الجمهور وقت عرضه في رمضان الماضي، حيث جسدت هلا شخصية سارة أنتيمة يارا (ريهام حجاج) وكانت تعيش في أمريكا وهى فتاة متحررة وتحب السفر وتمر بحادث يغير مجرى حياتها. فقد لاقى دورها نجاحًا يستحق الإشادة.

حضر المهرجان، الذي أقيم في الفترة من 11- 19 نوفمبر، العديد من نجوم الفن والمبدعين برئاسة الإعلامية الدكتورة صافي يونس.

مسلسل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبدالحميد، وعبير صبرى، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، هلا السعيد، نورهان، نانسي صلاح، عبير منير، وعدد من الفنانين. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

هلا السعيد فنانة شابة متألقة شاركت في العديد من الأفلام، أبرزها: (فيلم آخر ديك في مصر، بطولة الفنان محمد رمضان، الخطة العامية مع الفنان علي ربيع)، بالإضافة لمشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها: موسى- لما كنا صغيرين- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- بركة- فكرة بمليون جنيه- سرايا عابدين الجزء الأول- سرايا عابدين الجزء الثاني- ومسلسل الصياد.



تخرجت "هلا السعيد" في كلية العلوم السياسية، وعقب تخرجها قررت أن تدرُس الإعلام. وتحقق طموحها حين عملت لأول مرة كمذيعة ببرنامج "عز الشباب" في قناة روتانا مصرية عام 2011، ثم شاركت في العديد من البرامج الأخرى منها: (برنامج "أحسن ناس" على قناة إم بي سي مصر- برنامج "الناس الحلوة" على قناة القاهرة والناس- وبرنامج "شباب البلد" على قناة صدى البلد)، إلا أن شغفها الأول كان التمثيل، وظل هذا الحُلم يراودها إلى أن قررت ترك المجال الإعلامي لتتفرغ للمجال الفني كممثلة، وبالفعل اجتازت اختبارات القبول في المعهد العالي للفنون قسم التمثيل والإخراج عام ٢٠١٥.