بعد استفتاء إيلون ماسك.. القصة الكاملة لإيقاف ترامب وعودته لتويتر

أعاد إيلون ماسك عن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر، متراجعًا عن الحظر الذي أبقى الرئيس السابق بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن هاجمت مجموعة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث كان الكونجرس على وشك التصديق على جو بايدن.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، أعلن ماسك في مساء أمس، بعد إجراء استطلاع طلب من مستخدمي تويتر النقر فوق "نعم" أو "لا" حول ما إذا كان ينبغي استعادة حساب ترامب، الذي فاز بالتصويت بـ "نعم" بنسبة 51.8٪. في السابق، قال ماسك إن تويتر سيضع إجراءات جديدة و"مجلس تعديل المحتوى" قبل اتخاذ قرارات لاستعادة الحسابات المعلقة.

وبحسب التقرير، فإنه بعد ذلك بوقت قصير، ظهر حساب ترامب، الذي ظهر في وقت سابق على أنه معلق، مرة أخرى على المنصة مكتملًا بتغريداته السابقة، والتي تضم أكثر من 59000 تغريدة.

وأعاد ماسك الحساب بعد أقل من شهر من سيطرة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على Twitter وبعد أربعة أيام من إعلان ترامب عن ترشحه لخوض السباق الرئاسي لعام 2024.

وبحسب التقرير، كانت جهود "ماسك" لإعادة تشكيل الموقع سريعة وفوضوية، حيث استبعد ماسك العديد من موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 عامل بدوام كامل وعدد لا يحصى من المقاولين المسئولين عن الإشراف على المحتوى والمسئوليات الحاسمة الأخرى.

وأدى مطلبه بأن يتعهد الموظفون المتبقون بالعمل "الجاد للغاية" إلى موجة من الاستقالات، بمن في ذلك مئات من مهندسي البرمجيات.

وأبلغ المستخدمون عن ظهور رسائل غير مرغوب فيها وعمليات احتيال متزايدة على موجزاتهم وفي رسائلهم المباشرة، من بين مواطن الخلل الأخرى، في أعقاب عمليات التسريح الجماعي ونزوح العمال.

وحذر بعض المبرمجين الذين طُردوا من العمل أو استقالوا هذا الأسبوع من أن تويتر قد يتدهور قريبًا لدرجة أنه قد يتعطل بالفعل.

واجتذب استطلاع ماسك عبر الإنترنت، الذي نُشر على حسابه الخاص على Twitter، أكثر من 15 مليون صوت في الـ24 ساعة التي تم خلالها تشغيله.

ورد النائب الديمقراطي الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك على استطلاع ماسك بشأن ترامب بتغريد مقطع فيديو عن تمرد 6 يناير، وغردت يوم الجمعة أنه عندما ظهر ترامب للمرة الأخيرة على موقع تويتر، "تم استخدامه للتحريض على التمرد، وقتل عدة أشخاص، وكاد نائب رئيس الولايات المتحدة أن يُغتال، وأصيب المئات، لكن أعتقد أن هذا لا يكفي بالنسبة لك للإجابة على السؤال. سؤال. الاستطلاع على تويتر هو كذلك".

وفقد ترامب إمكانية الوصول إلى تويتر بعد يومين من اقتحام مؤيديه لمبنى الكابيتول، بعد فترة وجيزة من حثهم الرئيس السابق على "القتال مثل الجحيم". أسقط موقع تويتر حسابه بعد أن كتب ترامب زوجًا من التغريدات قالت الشركة إنها تلقي بظلال من الشك على شرعية الانتخابات الرئاسية وأثارت مخاطر تنصيب بايدن الرئاسي.

وبعد هجوم 6 يناير، تم طرد ترامب أيضًا من Facebook وInstagram، المملوكين لمنصات Meta وSnapchat، كما تم تعليق قدرته على نشر مقاطع فيديو على قناته على YouTube. من المقرر أن يعيد Facebook النظر في تعليق ترامب في يناير.

وطوال فترة رئاسته، شكل استخدام ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي تحديًا كبيرًا لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التي سعت إلى تحقيق التوازن بين اهتمام الجمهور بالاستماع إلى المسئولين الحكوميين والمخاوف بشأن المعلومات المضللة والتعصب الأعمى والمضايقات والتحريض على العنف.

لكن في خطاب ألقاه في مؤتمر للسيارات في مايو ، أكد "ماسك" أن حظر تويتر لترامب كان "قرارًا سيئًا أخلاقيًا" و"أحمق في أقصى الحدود".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ماسك، الذي أكمل عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر، عن أن الشركة لن تسمح لأي شخص تم طرده من الموقع بالعودة حتى يضع تويتر إجراءات حول كيفية القيام بذلك، بما في ذلك تشكيل "مجلس الإشراف على المحتوى".

ويوم الجمعة، غرد ماسك على تويتر أنه تمت إعادة حسابات تويتر المعلقة الخاصة بالكوميدي كاثي جريفين، والطبيب النفسي الكندي جوردان بيترسون، والموقع الإخباري المسيحي الساخر Babylon Bee.

وأضاف أن القرار بشأن ترامب لم يتخذ بعد ورد أيضًا بـ"لا" عندما طلب منه شخص ما على Twitter إعادة حساب أليكس جونز صاحب نظرية المؤامرة.

في تغريدة يوم الجمعة، وصف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla سياسة المحتوى الجديدة للشركة بأنها "حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول".

وأوضح أن أي تغريدة تعتبر "سلبية" أو تتضمن "كراهية" سيسمح بها على الموقع ولكنها ستكون مرئية فقط للمستخدمين الذين بحثوا عنها على وجه التحديد. وقال ماسك إن مثل هذه التغريدات ستكون أيضًا "شيطنة، لذا لا إعلانات أو أي عوائد أخرى لتويتر".