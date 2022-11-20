الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائى الـ44.. اليوم

مهرجان القاهرة السينمائى
مهرجان القاهرة السينمائى الـ44
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تتواصل فاعليات الدورة الـ 44  من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يترأسه النجم حسين فهمي والذي انطلق يوم الأحد الماضي ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري يشهد عروض عدد كبير من الأفلام من مختلف دول العالم.

 

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي جدول فاعليات اليوم الأحد من مهرجان القاهرة السينمائي:

 

عروض سينما الزمالك

يعرض في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا فيلم سدادة، وفي الساعة الثالثة عصرا يعرض فيلم آن إخراج كياران كريغ ضمن عروض البانوراما الدولية، والساعة السادسة مساء يعرض فيلم رائد الفضاء إخراج نيكوال جيرو ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، ويعرض الساعة التاسعة مساء فيلم حورية إخراج مونيا ميدور ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

 

عروض سينما الزمالك 2

يعرض في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا فيلم بركة العروس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يعرض فيلم عصابة الفتيات إخراج سوزان ريجينا ميوريس ضمن عروض البانوراما الدولية، ويعرض في السادسة والربع مساء فيلم طنين الأذن إخراج غريغوريو غرازيوسي ضمن المسابقة الدولية.

 

عروض قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير

يعرض في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فيلم السد للمخرج علي شري ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، وفي الثانية والنصف مساء يعرض فيلم الصفصافة العمياء - المرأة النائمة إخراج بيير فولد ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، وتمام الساعة السادسة مساء يعرض فيلم علم، والتاسعة مساء يعرض فيلم المجموعة إخراج أندريس راميريز بوليدو ضمن عروض البانوراما الدولية.

 

عروض لمسرح الصغير

يعرض في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساء فيلم أشياء لم تقل إخراج إلينورا فينينوفا ضمن المسابقة الدولية للمهرجان، وفي الثالثة والنصف ظهرا يعرض فيلم المخربات الصغيرات إخراج شيال بي ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وفي السادسة والربع مساء يعرض فيلم أرض الوهم إخراج باسم بريش ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

 

عروض مسرح الهناجر

يعرض في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساء فيلم نور على نور إخراج كريستيان سور  ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم أرض دالي إخراج ماري هارون وذلك ضمن عروض البانوراما الدولية.

 

عروض سينما الهناجر

يعرض في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء برنامج الأفلام القصرة 4، وفي تمام الساعة السابعة والربع مساء يعرض برنامج الأفلام القصيرة 3.

 

عروض مسرح النافورة

ويعرض اليوم الأحد على مسرح النافورة فيلم واحد فقط في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بعنوان الأبن والذي يعرض ضمن المسابقة خارج الرسمية.

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