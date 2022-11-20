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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
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يبحث الكثير من المتصفحين لمواقع الإنترنت على محرك البحث جوجل عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، خاصة من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية من أجل الإيداعات والتحويلات المالية لأسرهم المستقرين في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية والأجنبية 

نوضح في هذا التقرير سعر الريال السعودي في معاملات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية.

واستقر الريال السعودي في معاملات الأحد 20 نوفمبر 2022 عند نفس المستوى الذي شهده أمس في البنك المركزي مسجلًا 6.52 جنيه مصري للبيع و6.50 جنيه مصري للشراء.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنك الأهلي المصري 

سعر  البنكنوت  للشراء 6.49 جنيه وللبيع6.51 جنيه مصري. 

سعر التحويلات للشراء 6.49 جنيه مصري وللبيع 6.51 جنيه مصري. 

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سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 

سعر البنكنوت 6.49 جنيه مصري للشراء و6.51 جنيه للبيع. 

سعر التحويلات 6.49 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع. 



 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية  

6.47 جنيه للشراء، 6.52 جنيه مصري للبيع.

 

سعر الريال السعودي في CIB البنك التجاري الدولي

 6.48 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب 6.40 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

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