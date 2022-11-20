سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية والأجنبية

نوضح في هذا التقرير سعر الريال السعودي في معاملات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية.

واستقر الريال السعودي في معاملات الأحد 20 نوفمبر 2022 عند نفس المستوى الذي شهده أمس في البنك المركزي مسجلًا 6.52 جنيه مصري للبيع و6.50 جنيه مصري للشراء.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في البنك الأهلي المصري

سعر البنكنوت للشراء 6.49 جنيه وللبيع6.51 جنيه مصري.

سعر التحويلات للشراء 6.49 جنيه مصري وللبيع 6.51 جنيه مصري.





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سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

سعر البنكنوت 6.49 جنيه مصري للشراء و6.51 جنيه للبيع.

سعر التحويلات 6.49 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

6.47 جنيه للشراء، 6.52 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في CIB البنك التجاري الدولي

6.48 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب 6.40 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.