مصرع شخص سقط بسيارته فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

لقي شخص مصرعه غرقًا، اليوم السبت، إثر سقوط سيارته بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، جرى نقل جثته لمشرحة مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة، ووجه على الفور بسرعة انتقال استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "شريف.ع.ا" 52 عامًا، ومقيم بمدينة ناصر، وجرى استدعاء سيارة إسعاف نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.