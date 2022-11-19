هاني شاكر ومصطفى كامل يؤديان واجب العزاء في الموسيقار محمد سلطان

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان هاني شاكر، على حضور عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان قد بدأ منذ قليل عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بحضور أسرة الراحل وعلى رأسهم نجله طارق وعدد من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين.

وحرصت نيفين رستم حفيدة الفنان الراحل زكي رستم على الحضور في وقت مبكر لتقديم واجب العزاء كما حضر الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية.

ورحل الموسيقار محمد سلطان عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري عن عمر ناهز الـ85 وصليت الجنازة عليه ظهر يوم الثلاثاء الماضي بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وولد الموسيقار الراحل في محافظة الإسكندرية في يوليو 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، ثم اتجه إلى التمثيل، ثم التلحين، وله أعمال عديدة لمجموعة من كبار نجوم الغناء العربي، وشغل منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين لعدة سنوات.

وتزوج محمد سلطان من الفنانة فايزة أحمد وقدم لها العديد من الألحان المميزة، من أشهرها «غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، أخد حبيبي»، وأنجب منها ولدين توأم طارق وعامر.

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