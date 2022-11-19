مصرع سيدة تناولت الطعام دون غسل يديها بعد استخدام «مبيد حشري» في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، ربة منزل مصابة بحالة إعياء، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها بالمستشفى، حيث تبين أن إصابتها حدثت نتيجة رش المنزل بمبيد حشرى وتناولت الطعام دون غسل يدها.

البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بإصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها الطعام دون غسل يديها بعد رش المنزل بميد حشرى.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بوصول ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابه "حالة إعياء وقيئ" إدعاء تناول مادة فسفورية وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والدتها ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قالت إنه عقب قيام نجلتها المذكورة برش المنزل بمبيد حشري تناولت الطعام دون غسل يديها، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.