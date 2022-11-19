السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة تناولت الطعام دون غسل يديها بعد استخدام «مبيد حشري» في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
ads

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، ربة منزل مصابة بحالة إعياء، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها بالمستشفى، حيث تبين أن إصابتها حدثت نتيجة رش المنزل بمبيد حشرى وتناولت الطعام دون غسل يدها.

البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بإصابة ربة منزل بحالة تسمم عقب تناولها الطعام دون غسل يديها بعد رش المنزل بميد حشرى.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بوصول ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابه "حالة إعياء وقيئ" إدعاء تناول مادة فسفورية وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والدتها ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قالت إنه عقب قيام نجلتها المذكورة برش المنزل بمبيد حشري تناولت الطعام دون غسل يديها، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

مستشفى سوهاج الجامعى ربة منزل مبيد حشري اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

يبدأها بحدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إحياء القاهرة التاريخية اليوم

شباب البرنامج الرئاسى.. سلاح مصر التنظيمى يبهر العالم فى «COP 27»

لأول مرة عالميًا.. عرض فيلم «بركة العروس» بمهرجان القاهرة السينمائي

«أنا هنا» ابتكار «ياسين» لمساعدة مرضى الزهايمر يحصد المركز الأول فى المنتدى «الأفرو آسيوى»

ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ1290 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل