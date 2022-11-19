حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية ينهى حياة عامل فى سوهاج

وقع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل على الطريق بسوهاج، أسفر عن مصرع عامل، اليوم السبت.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين دراجة بخارية وسيارة نقل ووجود متوفى، تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث القسم والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، عن وجود حادث تصادم ومتوفى بشارع الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة القسم، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة عامل ويقيم دائرة القسم اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بسيارة نقل نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة– وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.