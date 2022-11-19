السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية ينهى حياة عامل فى سوهاج

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة نقل
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وقع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل على الطريق بسوهاج، أسفر عن مصرع عامل، اليوم السبت.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين دراجة بخارية وسيارة نقل ووجود متوفى، تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث القسم والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، عن وجود حادث تصادم ومتوفى بشارع الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة القسم، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة عامل ويقيم دائرة القسم اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بسيارة نقل نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة– وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

حادث اصطدام دراجة بخارية سيارة نقل عامل مستشفى أخميم المركزى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير امن سوهاج

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وائل لطفي

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