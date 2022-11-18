الجمعة 18 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيف 25 شخصًا عقب صدامات على هامش قمة منتدى «أبيك» فى تايلاند

برايوت تشان
برايوت تشان
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وقعت صدامات، الجمعة، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في بانكوك، مما أدى إلى اعتقال 25 متظاهرا معارضاً لرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

وحسب الشرطة، كانت مجموعة من المحتجين تعتزم السير لمسافة ثمانية كيلومترات تقريباً للوصول إلى مركز المؤتمرات، حيث يجتمع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) منذ الجمعة.

ووقعت اشتباكات بعد وقت قصير من انطلاق التظاهرة باتجاه النصب التذكاري للديمقراطية في وسط بانكوك. 

ولمدة نصف الساعة، ألقى نحو خمسين متظاهرا الحجارة والقوارير وشظايا الزجاج على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق قنابل الدخان والرصاص المطاطي.

اعتقل 25 شخصا بتهم التخريب والاعتداء والضرب وإضرام الحريق وعرقلة عمل الشرطة، وفق ما ذكر المتحدث أرشايون كرايثونغ للصحفيين.

وأضاف المتحدث: "لم نتمكن من السيطرة على الوضع، ولهذا كان اللجوء إلى القوة ضرورياً".

وتسببت الصدامات في إصابة عشرة أشخاص، حسب مستشفى إيراوان بالعاصمة.

استنفار أمني

بدأت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الجمعة في بانكوك، حيث نشرت السلطات عناصر الأمن بكثافة لمنع المتظاهرين من التجمع.

وتمت تعبئة حوالى 28 ألف شرطي لتأمين الحدث الذي يستمر حتى السبت ويشارك فيه العديد من رؤساء الدول، مثل الرئيس الصيني شي جينبينج ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لم يعلن الجنرال برايوت تشان أو تشا الذي لا يتمتع بشعبية، والذي أصبح رئيسًا للوزراء في انقلاب 2014، ترشحه للانتخابات المقبلة المقررة في 2023. 

وطالبت احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في عام 2020 برحيله.

يشار إلى أن وزراء "أبيك" قالوا في بيان مشترك، مساء اليوم الجمعة، إن بعض الأعضاء أدانوا الحرب في أوكرانيا، وتعهدوا أيضًا بإبقاء سلاسل التوريد والأسواق مفتوحة، والعمل معًا لدعم تحول مستدام للطاقة.

وجاء في البيان: "كانت هناك وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات"، مضيفًا أن "أبيك" ليس منتدى لحل القضايا الأمنية.

منتدى أبيك شرطة بانكوك صدامات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ اعتقال 25 متظاهرا رئيس الوزراء التايلاندي

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