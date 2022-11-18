الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة
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يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، للحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة، حيث تتضمن بطاقة الخدمات المتكاملة عدة مزايا مقدمة لحامليها من ذوي الهمم، على رأسها الحصول على سكن مناسب، أو سيارة مجهزة بأسعار مخفضة بالنسبة للسعر السائد في الأسواق، أو تقديم خصومات على وسائل النقل، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

ويمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، عن طريق الضغط على الرابط التالي من هنا

 خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة:

أولًا: اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

ثانيًا: عليك إدخال الرقم القومي.

ثالثًا: اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب. 

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:          

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وتضمنت:

أولًا: صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4فى 6.

ثانيًا: شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة.

ثالثًا: التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر موقعاً للاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة مع الرقم القومي، فمن خلال هذا الرابط يمكنك استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حصولهم على جميع الحقوق التي يكفلها لهم القانون المصري رقم 10 لسنة 2018.

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رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة

حقوق ذوي الهمم في البطاقة المتكاملة:  

خصم على تذاكر النقل العام.

الحق في التعليم المجاني في أي مدرسة عامة.

نسبة من الوظائف الحكومية في جميع محافظات مصر.

لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة في شقق وزارة الإسكان الممولة من صندوق الإسكان.

يمكنهم الحصول على سيارات خاصة للمعاقين بدون أي ضرائب أو رسوم.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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