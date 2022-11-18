استقر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في أغلب الشركات بعد أن سجل الحديد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجاري مع قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أثر على أسعار العملات التي سجلت ارتفاعات قياسية منذ بداية الشهر مما أثر على أسعار جميع السلع.

وارتفعت أسعار مواد البناء مع ارتفاع سعر الدولار رغم حالة الركود التي تسيطر على حالة السوق محليًا وعالميًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-11-2022

سعر الحديد اليوم للمستهلك

رغم استقرار سعر الحديد اليوم الجمعة إلا أن سعر طن الحديد ارتفع منذ بداية شهر نوفمبر الجاري ما يقرب من 20 ألف جنيه وجاء سعر الحديد اليوم كالتالي:

سعر الحديد الاستثمارى 19380.2 جنيه.

سعر الحديد عز الدخيلة 19650 جنيه

سعر الحديد المصريين 19550 جنيه

سعر الحديد بشاي 19600 جنيه

سعر حديد العتال 19550 جنيه

سعر حديد عطية 19000 جنيه

سعر حديد سرحان 19000 جنيه

سعر حديد المراكبي 19550 جنيه

سعر حديد الكومي 19000 جنيه

سعر حديد المعادي 19000 جنيه

سعر حديد العشري 19300 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 19400 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادى1644.83 جنيه .

سعر اسمنت المسلح 1615 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1610 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه .

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1600 جنيه.

سعر اسمنت المخصوص 1590 جنيه .

سعر اسمنت حلوان 1620 جنيه .

سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه.