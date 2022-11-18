الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-11-2022

مواد البناء
مواد البناء
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استقر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في أغلب الشركات بعد أن سجل الحديد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجاري مع قرار البنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أثر على أسعار العملات التي سجلت ارتفاعات قياسية منذ بداية الشهر مما أثر على أسعار جميع السلع.

 

وارتفعت أسعار مواد البناء مع ارتفاع سعر الدولار رغم حالة الركود التي تسيطر على حالة السوق محليًا وعالميًا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-11-2022

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-11-2022

سعر الحديد اليوم للمستهلك 

رغم استقرار سعر الحديد اليوم الجمعة إلا أن سعر طن الحديد ارتفع منذ بداية شهر نوفمبر الجاري ما يقرب من 20 ألف جنيه وجاء سعر الحديد اليوم كالتالي: 

  • سعر الحديد الاستثمارى 19380.2 جنيه.
  • سعر الحديد عز الدخيلة 19650 جنيه
  • سعر الحديد المصريين 19550 جنيه
  • سعر الحديد بشاي 19600 جنيه
  • سعر حديد العتال 19550 جنيه

زيادة 200 جنيه في سعر طن السكر اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 17-11-2022 فى البنوك المصرية

  • سعر حديد عطية 19000 جنيه
  • سعر حديد سرحان 19000 جنيه
  • سعر حديد المراكبي 19550 جنيه
  • سعر حديد الكومي 19000 جنيه
  • سعر حديد المعادي 19000 جنيه
  • سعر حديد العشري 19300 جنيه
  • سعر حديد مصر ستيل 19400 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم 

  • سعر الأسمنت الرمادى1644.83 جنيه .
  • سعر اسمنت المسلح 1615 جنيه.
  • سعر أسمنت النصر 1610 جنيه.
  • سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه .
  • سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1600 جنيه.
  • سعر اسمنت المخصوص 1590 جنيه .
  • سعر اسمنت حلوان 1620 جنيه .
  • سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه.
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أسعار القمح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

  • سعر اسمنت قنا (المسلة) من  1550 جنيه إلى 1560 جنيه.
  • سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) 1640 جنيه.
  • سعر اسمنت العامرية عادة 1630 جنيه .
  • سعر اسمنت البرج 1630 جنيه .
  • سعر اسمنت تايتان من 1600 جنيه إلى 1610 جنيه.
  • سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
  • سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه.
  • سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.
  • سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه .
  • سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه .
الحديد مواد البناء سعر طن الحديد العملات الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

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