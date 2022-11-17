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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 17-11-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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تحرك جديد شهده سعر الدولار اليوم الخميس بعد تذبدب أداءه طوال أمس الأربعاء صعودًا وهبوطًا بين مستوى 24,52 جنيه و 24,48 جنيه مصري.

وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعات قياسية مع بداية نوفمبر الجاري مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة ٢٠٠ نقطة، وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم الخميس 17-11-2022

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24,42 جنيه للشراء ، و 24,52 جنيه للبيع.
  • وسجل البنك الأهلى المصري أقل سعر لبيع الدولار 24.43 جنيه، و 24,38 جنيه .
  • وسجل بنك مصر 24,38 جنيه للبيع، و للشراء 24.38 جنيه.

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  • سعر الدولار في بنك القاهرة 24.35 جنيه شراء و24.43 جنيه بيع.
  • سعر الدولارفي بنك الإسكندرية 24.44 جنيه شراء و24.51 جنيه بيع.
  • ارتفع سعر الدولار في ميد بانك وسجل 24,48 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 24.43 جنيه.
  • وارتفع سعر الدولار في بنك المشرق وسجل 24,48 جنيه، وسجل 24,48 للشراء.
  • وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر وسجل 24,48 جنيه، وارتفع سعر الشراء إلى 24.45 جنيه.
  • سجّل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 24.42 جنيه شراء و24.49 جنيه بيع.

اجتماع المركزي لتحديد الفائدة 

لن يكون اجتماع البنك المركزي الذي رقع فيه سعر الفائدة ٢٠٠ نقطة هو الأخير، بل من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 ديسمبر القادم لبحث سعر الفائدة، بناءا على بمعدلات التضخم.

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ويسعى البنك المركزي المصري من خلال احتماعاته إلى محاولة الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، حيث يلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم من خلال معدلات سعر الفائدة والأدوات النقدية الأخرى، الأمر الذي يساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي المصري.

ويرجح بعض الخبراء، أن يتجه البنك المركزي إلى رفع جديد في سعر الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما يتجه البعض الآخر إلى الاعتقاد باتجاهه إلى تثبيتها، بعد رفعها ٢٠٠ نقطة في اجتماعه أول نوفمبر الجاري.

الدولار البنك المركزي المصري البنك الأهلي بنك مصر بنك القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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