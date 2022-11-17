رئيس جامعة سوهاج يقرر عودة الزيارات المنزلية لدعم الطلاب المتميزين بمحو الأمية

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تحت شعار " تكريم لا تغريم" سوف يتم عودة الزيارات الأسبوعية المنزلية لأسر طلاب الجامعة، والذين نجحوا فى تحقيق أرقاماً قياسية فى محو أمية أكبر عدد من الدراسين من أبناء المحافظة، وذلك تقديراً من الجامعة وتشجيعاً لهم باعتبارهم شركاء أساسيين فى هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر فى تحقيق حلم الوصول إلى "سوهاج بلا أمية" 2030.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، انه بدءاً من غداً ستواصل إدارة الجامعة زياراتها، حيث سيتم زيارة الطالب احمد إبراهيم خليفه مجاهد بالفرقة الرابعة بكلية التربية شعبة التاريخ، بقرية الحواويش القبلية التابعة لمركز اخميم والذي نجح في محو أمية 43 دارسا.

وأضاف عبد الخالق أن الزيارة ستضم كلاً من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة ومدير المركز الإعلامي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة.