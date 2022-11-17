متى يذهب مريض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي للطوارئ؟

بدأ موسم فيروس الجهاز التنفسي في وقت مبكر من بداية فصل الشتاء للأطفال هذا العام، خاصةً مع فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، المعروف باسم RSV.

ووفقًا لموقع "health" يمكن للبالغين ألا يذهبوا للمستشفى للعلاج من هذا الفيروس والاكتفاء بالاستشفاء من المنزل، إلا أنه يمكن أن يكون مرضًا خطيرًا ومميتًا لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية.

ما الذي يجب على الآباء مراقبته عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومتى يحين وقت الذهاب إلى غرفة الطوارئ؟

وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: في السنوات التي سبقت جائحة Covid-19، كانت معدلات الاستشفاء لكبار السن أقل بنحو 10 مرات في هذه المرحلة من الموسم، أي لا داعي للقلق من الشفاء من هذا الفيروس فإنه موسمي.

قالت الدكتورة آن فولسي، أستاذة الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة روتشستر، والتي نشرت بحثًا عن RSV لدى البالغين، إن RSV ارتفع إلى حد ما في الأطفال في الصيف وأوائل الخريف الماضي، حيث إن الجميع لا يلتزم بالإجراءات الاحتزازية بالمقارنة من قبل.

الفيروس يطير تحت الرادار عند البالغين

في كثير من الأحيان، يعتقد الجميع أن هذا الفيروس يصيب الأطفال فقط، وهذا أمر خاطىء.

ذكرت دراسة أجريت عام 2015 على كبار السن في البلدان الصناعية، أن عبء المرض الناتج عن فيروس RSV "كبير" وحسبت أن حوالي 14.5٪ من 1.5 مليون بالغ أصيبوا بفيروس RSV تم إدخالهم إلى المستشفيات. كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أكثر من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا.

قال فالسي: "عندما نقارنها بالإنفلونزا أ، فهي ليست بعيدة جدًا"، في إشارة إلى إحدى سلالات الأنفلونزا الموسمية التي غالبًا ما ترتبط بمرض أكثر خطورة.

أعراض RSV عند البالغين

يظهر RSV في البالغين بنفس الطريقة التي يظهر بها عند الأطفال، يمكن أن تبدو مثل نزلات البرد وتشمل سيلان الأنف وانخفاض الشهية والسعال والعطس والحمى والصفير. تستمر الأعراض عادةً لمدة أسبوع أو أسبوعين، وتزول بالراحة والسوائل.

ولكن في بعض البالغين، يمكن أن يصبح الفيروس المخلوي التنفسي خطيرًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ومشاكل التنفس وأمراض أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات والتهاب الممرات الهوائية الدقيقة في الرئتين.

البالغون معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من RSV

يحتاج البالغون الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى توخي الحذر في موسم الفيروس المخلوي التنفسي. يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان ومرضى الزرع والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأولئك الذين يتناولون بعض الأدوية التي تثبط جهاز المناعة لأمراض مثل التهاب المفاصل أو الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

من المرجح أن يضطر البالغون المصابون بأمراض القلب أو الرئة المزمنة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو قصور القلب إلى الذهاب إلى المستشفى إذا أصيبوا بفيروس RSV.

ويمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس المخلوي التنفسي من خلال السعال أو العطس. إذا سقطت قطرات الجهاز التنفسي على سطح مثل مقبض الباب أو المكتب وقام شخص آخر بلمسه ثم لمس وجهه، يمكن أن يمرض.

ينتشر أيضًا لأن البالغين الأصحاء لا يعرفون في كثير من الأحيان أنهم مصابون به. لا يسبب هذا التعب عادة مثل الإنفلونزا أو كوفيد، لذلك يذهب الكثير من البالغين إلى العمل أو يقفزون على متن طائرة أو حافلة، مما يجعل أعراضهم تسبب الحساسية. بينما يتفاعلون مع الآخرين، ينتشر أكثر.