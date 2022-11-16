الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تعتزم كشف المزيد من بيانات تعاملات سندات الخزانة لمساعدة الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتزم السلطات الرقابية المالية الأمريكية اتخاذ خطوة جديدة لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح في سوق تداول سندات الخزانة الأمريكية بعد شهور من المناقشات مع الأطراف المعنية.

 

وقالت كبيرة مسؤولي التمويل المحلي في وزارة الخزانة الأمريكية نيلي ليانج، خلال مشاركتها في مؤتمر سنوي عن سوق السندات بنيويورك: "نقترح توفير الشفافية على مستوى التعاملات  للعامة بطريقة تدريجية ومحسوبة . سنسير ولن  نجري" في هذا المسار.

 

ولم تعلن المسؤولة الأمريكية، توقيت بدء نشر بيانات التداول الجديدة، حسبما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأضافت ليانج: "أن توفير المزيد من الشفافية في أكبر سوق سندات على مستوى العالم سيوفر مزايا كبيرة ودائمة".

 

وأشارت إلى أن المناقشات والدراسات التي تمت حول هذا الموضوع أظهرت أن توفير "المزيد من الشفافية يمكن أن يحسن ثقة المستثمرين" في السوق.

 

وتابعت ليانج حديثها: إن "المستثمرين يحصلون على مزيد من التأكيدات من خلال متابعة المعاملات المنفذة بدلا من الاعتماد على عروض الاسعار الاسترشادية.وبالتالي قد تزيد رغبتهم في الاستمرار في السوق".

تأثير الوظائف

يشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزت في أكتوبر الماضي، بعد صدور تقرير الوظائف الشهري والذي جاء أفضل من توقعات المحللين.

 

وأظهرت البيانات حينها، إضافة الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات إضافة 273 ألف وظيفة، ومقابل 315 ألف وظيفة في أغسطس .

 

ورغم تجاوز الوظائف توقعات المحللين، فإن الزيادة المسجلة الشهر الماضي هي أقل زيادة شهرية منذ أبريل العام الماضي.

 

فيما سجل معدل البطالة في أمريكا خلال الفترة ذاتها مستويات 3.5% وهو مستوى أقل من التوقعات عند 3.7%.

 

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين مسجلاً 4.3%، فيما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستويات 3.8%.

السلطات الرقابية المالية الأمريكية بيانات تعاملات سندات الخزانة الشفافية ثقة المستثمرين الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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