التفاصيل الكاملة لأزمة تذاكر فيلم «ب 19» بمهرجان القاهرة السينمائي

أثار الإعلان عن نفاد تذاكر فيلم «ب 19» ممثل مصر في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حالة من الجدل.

فيلم ب 19 بمهرجان القاهرة السينمائي

الشركة المنتجة نفت في تصريحات صحفية، شراء التذاكر بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تحجز أكثر من 15% من تذاكر العرض الأول للفيلم.

لكن مصادر كشفت لـ«الدستور»، أن الشركة المنتجة للفيلم اشترت عددًا كبيرًا من تذاكر الفيلم من أجل دعوة عدد كبير من نجوم الفن والصناع للتواجد بالمسرح الكبير غدًا الخميس.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك شركات راعية حصلت على عدد كبير من تذاكر الفيلم بالاتفاق مع الشركة المنتجة للفيلم وسيتواجد عدد كبير من الشخصيات المتعاملة مع لشركات الراعية، وأن الشركة المنتجة اعتبرت أن ما يحدث طبيعي لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجز القاعات الخاصة بالفيلم المصري لعدد من الرعاة، واعتمدت أيضا أن هناك عرضين آخرين.

الفيلم بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.