حبس سائق أتوبيس مدرسى يعرض حياة الطلاب للخطر بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بحبس سائق أتوبيس إحدى مدارس محافظة سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض حياة الطلاب للخطر.

كانت رصدت الأجهزة الأمنية بسوهاج فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام سائق أتوبيس خاص بإحدى مدارس سوهاج، بالقيادة برعونة ما عرض حياة الطلاب والمواطنين للخطر، وبعد القبض عليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.