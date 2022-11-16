الأربعاء 16 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق أتوبيس مدرسى يعرض حياة الطلاب للخطر بسوهاج

حبس سائق
حبس سائق
ads

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بحبس سائق أتوبيس إحدى مدارس محافظة سوهاج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض حياة الطلاب للخطر.

كانت رصدت الأجهزة الأمنية بسوهاج فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام سائق أتوبيس خاص بإحدى مدارس سوهاج، بالقيادة برعونة ما عرض حياة الطلاب والمواطنين للخطر، وبعد القبض عليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سوهاج فيديو موقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

حبس عامل بكوافير شهير تعدى على طالب في حدائق الأهرام

بدء اجتماع طارئ لـ«الناتو» لبحث سقوط صاروخ فى بولندا

توجيه من وزير المالية بشأن استيراد المصريين بالخارج السيارات

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

«صحة الإسماعيلية» توقع الكشف على 1210 مواطنا في قافلة طبية بالظاهرية

الإحصاء: 42.9% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية لمجموعة العشرين خلال 8 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

مُؤتمر المُناخ.. نجاح باكتساح

الحسين عبدالرازق

عندما قرر السادات العفو عن تاجر المخدرات

إبراهيم داود

اغتيال «الشقراء» مارلين مونرو

ماجد حبته

استثمارات خضراء.. قيمتها 83 مليار دولار

جلال حمام

ماذا لو لم يتفهّم العالم رسالة السلام المصرية؟

د. القس صفوت البياضى

روشتة علاجية مضمونة النتائج متاحة للجميع‎‎

محمد رفعت

لماذا الريحانى؟!

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

صور

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

إقبال كبير على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة

إعلام عبرى: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلى