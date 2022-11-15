الأربعاء 16 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع لمجلس الدفاع المجرى بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية فى بولندا

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري
ads

دعا رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، مساء الثلاثاء، إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية "في الأراضي البولندية"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه زولتان كوفاتش.

وأوضح أن الاجتماع بدأ عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ)، في وقت أعلنت واشنطن أنها "تتحقق من" تقارير صحفية تفيد عن "استهداف صاروخين روسيين مكانًا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية"، فيما وصفت موسكو هذه الأنباء بأنها "استفزازات".

ودعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسئولون، على خلفية تقارير أفادت عن سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر: "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".

"صفعة" لمجموعة العشرين

قبل قليل، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات الصاروخية الروسية الجديدة التي استهدفت شبكة الكهرباء في بلاده بأنها "صفعة لمجموعة الشعرين".

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل، مساء الثلاثاء، أن "هذه الإبادة الجماعية للأوكرانيين ردًا على خطة السلام هي صفعة ساخرة لمجموعة العشرين والعالم".

وتعرّضت أوكرانيا اليوم إلى هجمات روسية هي الأعنف بحسب كييف، تخلّلها استهداف شبكات الطاقة بنحو مئة صاروخ ما أدى إلى وضع "حرج" وعرّض روسيا لمزيد من الضغوط في قمة مجموعة العشرين التي تغيّب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والضربات التي أوقعت قتيلًا على الأقل في كييف، علما بأن عمليات الإغاثة لا تزال جارية، أدت إلى انقطاع معمم للتيار الكهربائي في أوكرانيا بلغت تداعياته مولدافيا.

وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا قبيل الساعة 15,30 (13,30 ت غ). وبعد دقائق، سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف (غرب) وخاركيف (شمال شرق).

وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق، وفق ما قالت السلطات الأوكرانية.

رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان اجتماع لمجلس الدفاع المجري سقوط صواريخ روسية في بولندا حلف شمال الأطلسي روسيا الحرب الروسية - الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

الباز يكشف القصة الكاملة لوفاة الممثل الأردنى طلفاح فى شقته بأكتوبر

القبض على محمد عادل صاحب واقعة «كشرى التحرير»

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

قيادة متهورة.. حبس شاب دهس فنى تحاليل أمام كلية التربية بالدقى

مستقبل وطن: ندعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بأورام قنا

الباز: الدولة وجهت رسالة للعالم من خلال قضية علاء عبدالفتاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اغتيال «الشقراء» مارلين مونرو

ماجد حبته

استثمارات خضراء.. قيمتها 83 مليار دولار

جلال حمام

ماذا لو لم يتفهّم العالم رسالة السلام المصرية؟

د. القس صفوت البياضى

روشتة علاجية مضمونة النتائج متاحة للجميع‎‎

محمد رفعت

لماذا الريحانى؟!

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

عبدالوهاب داود

متعة الحياة فى «شرنقة يوسف شاهين»

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «2-3»

صور

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

إقبال كبير على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 إسرائيليين فى عملية طعن بـ«أريئيل».. واستشهاد المنفذ

محمود عباس: الفلسطينيون لن يقبلوا باستمرار الاحتلال الإسرائيلى إلى الأبد

إسرائيل تطالب رعاياها فى تركيا بالبقاء بالفنادق