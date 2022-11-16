بالتزامن مع مبادرة «أخلاقنا الجميلة».. قواعد إتيكيت العمل

ننسى أحيانًا أن العمل يتعلق بالناس، لا يوجد نقص في الأشخاص الأكفاء والموثوقين في عالم الأعمال ولكن يمكن للأخلاق أن تحدث فرقًا، يمكنك على سبيل المثال ألا تفضل التعاون مع شخص لديه معايير عالية من السلوك المهني أو العمل معه أو الشراء منه.

بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نرصد القواعد للسلوك الأفضل في العمل .

لا تزال المصافحة هي المعيار المهني

لا تُظهر هذه الإيماءة البسيطة أنك مهذب وواثق وودود فحسب، بل إنها تحدد أيضًا نغمة أي علاقة مهنية محتملة في المستقبل، قد تتمكن من الحصول على إيماءة أو ترحيب من قبل شخص ما فتكون بداية لعمل جديد يعود عليك بالخير، لذلك الأمر يستحق بذل الجهد الإضافي لتقديم يدك.

قل دائمًا "من فضلك" و"شكرًا"

لا يزال هذا الشكل الأساسي من المجاملة أمرًا ضروريًا، اليوم يعد إرسال رسالة شكر عبر البريد الإلكتروني أمرًا مقبولًا تمامًا ولكن ملاحظة الشكر المكتوبة بخط اليد هي دائمًا لمسة لطيفة.

لا تقاطع

نتوق إلى تقديم آرائنا الخاصة أو الضغط على وجهة نظرنا لدرجة أننا غالبًا ما نقاطع الآخرين في منتصف الجملة.

راقب لغتك

غالبًا ما تكون الاتصالات الشفوية والمكتوبة أقل رسمية مما كانت عليه في الماضي، ولكن احرص على اختيار كلماتك بحكمة، بالطبع اللغة المهينة أو الوقحة أو الهجومية غير مقبولة، وكذلك اللغة العامية، على الرغم من أنه قد يكون أمرًا شائعًا في مجتمعنا إلا أنه غير مقبول أبدًا في جو عمل احترافي.

لا تدخل مكتب شخص ما دون سابق إنذار

من غير المحترم افتراض أن لديك الحق في مقاطعة عمل الآخرين، اطرق الباب أو قل مرحبًا إذا كان مفتوحًا واسأل عما إذا كان الوقت مناسبًا للتحدث، إذا كانت المناقشة ستستغرق أكثر من بضع دقائق، فمن الجيد الاتصال أو البريد الإلكتروني وتحديد موعد مناسب لكليكما.

لا نميمة

من الطبيعي أن تكون فضوليًا ومهتمًا بما يفعله الآخرون، لكن التحدث عن شخص غير موجود أمر غير محترم.

لا تستخدم الهاتف خلال الاجتماعات

عندما تكون في اجتماع ركز على مناقشة الاجتماع، لا تستقبل مكالمات أو ترسل رسالة نصية أو تتحقق من البريد الإلكتروني، إنه عدم احترام للحضور الآخرين، ناهيك عن أنه مزعج للغاية، كما أنه يجعل الاجتماعات تدوم لفترة أطول لأن المشاركين يفقدون التركيز.