محافظ جنوب سيناء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد شركة هانيويل الرائدة في مجال التكنولوجيا، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وذلك لبحث سبل وأوجه التعاون باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي من أجل التحول بمدينة شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة.

واستمع المحافظ لشرح موجز عن الشركة، والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول المخصصة للقطاعات المختلفة بما في ذلك منتجات وخدمات التكنولوجيا، وتقنيات التحكّم في المباني والمنازل والقطاعات الصناعية، والمواد عالية الأداء تسهم تلك الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة في دعم مختلف القطاعات بدءاً من الطائرات والمباني والمصانع وسلاسل التوريد، وصولاً إلى مساعدة العمال لكي يصبحوا أكثر اتصالاً بهدف جعل عالمنا أكثر ذكاءً وأمناً واستدامة.

واصطحب المحافظ وفد الشركة في جولة لمجلس مدينة شرم الشيخ باعتباره مبنى حكومي صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، ضمن بحث سبل وأوجه التعاون بين الشركة والمحافظة.

رافقه خلال التفقد الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم القائم باعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.