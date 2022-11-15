مقتل 3 إسرائيليين فى عملية طعن بـ«أريئيل».. واستشهاد المنفذ

قُتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في حادث طعن وقع، صباح اليوم، داخل مستوطنة «أريئيل» شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب 3 آخرون، حسبما أذاعت القناة الـ14 في التليفزيون الإسرائيلي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد منفذ الحادث بنيران القوات الإسرائيلية.

ووقعت عملية طعن مزدوجة، نفذها فلسطيني، حيث كشفت المعلومات الأولية في إسرائيل أن الهجوم وقع في ساحتين، الأولى عند بوابة مدخل المنطقة الصناعية في المستوطنة، والثانية في محطة وقود قريبة منها.