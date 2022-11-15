«رموا الجثة في مزرعة».. حبس سيدة وابنها في قتل الأب بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة ونجلها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل الأب وإلقاء جثته في مزرعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بالتعاون مع فرع البحث الجنائي بالسادات، برئاسة المقدم محمود محروس رئيس مباحث مركز السادات، وتحت إشراف العميد حسن المحىازى مدير المباحث الجنائية، من كشف ملابسات العثور على جثمان شخص داخل مزرعة موز بقرية أبونشابة بالسادات.

توصلت التحريات إلى أن وراء الحادث زوجته ونجله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.