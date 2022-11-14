ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء في قنا وبحوزته 15 طن مواد بناء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء – بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (15 طن مواد بناء "اسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (45000 لتر مواد بترولية "سولار") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.