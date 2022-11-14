الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين وإضافة المواليد الجدد

التموين
التموين
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دشنت الحكومة موقع دعم مصر لتقديم جميع الخدمات الحكومية ومنها التموين للمواطنين بشكل ميسر دون التزاحم أمام الشبابيك في المصالح الحكومية، وذلك في إطار اتجاه مصر للتحول الرقمي في جميع خدماتها ، ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات منها خدمات التموين التي يستفيد منها يوجد فى 64 مليون مواطن يملكون  23 مليون بطاقة تموين، وتقدم الدستور في التقرير التالي رابط دعم مصر الرقمية والخدمات التموينية التي تقدمها للمواطنين.

رابط بوابة مصر الرقمية 2022

يستطيع المواطنين الدخول عبر بوابة مصر الرقمية للحصول على العديد من الخدمات التموينية من خلال هذا الرابط “هنا”.

رابط بوابة مصر الرقمية وطريقة تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2022

وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية

ويوفر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية منها تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 

أطلقت وزارة التموين خدمات إضافة المواليد على بطاقة التموين في إطار حرصها على زيادة الدعم التمويني للأسر الاكثر احتياجًا ، ووضعت بعض الشروط  قبل إضافة المواليد منها أن يكون الحد الأقصى 4 أفراد لبطاقة التموين، وهما زوج وزوجة و2 من الأبناء، أو تكون بطاقة التموين المسجل بها 3 أفراد فقط، هم من يمكنهم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، أن يكون الابن أكبر من عامين.

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ويمكنهم إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الرابط  “هنا”، والضغط على تسجيل حساب جديد، وكتابة الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين، وكتابة الاسم واسم الأم، واختيار خدمات التموين، واختيار إضافة أفراد أسرتي، الغير مقيدين على طاقة التموين، والضغط على بدء الخدمة، لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، وكتابة اسم الابن أو الابنة والرقم القومي، واختيار صفة القرابة ابن أو ابنة، اختيار ضم، و الضغط على كلمة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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