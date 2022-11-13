الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة مصر الرقمية وطريقة تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2022

مصر الرقمية
مصر الرقمية
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يستطيع أصحاب بطاقات التموين تنزيل المواليد عبر الرابط الذي وفرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد أن وضعت بعض الشروط لمستحقين تنزيل المواليد، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع معدلات التضخم عالميًا والتي قادت أغلب الاقتصاديات لرفع سعر الفائدة مما أدى إلى زيادة الأسعار.

رابط بوابة مصر الرقمية 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي شروط تنزيل المواليد وطريقة تسجيلهم عبر رابط موقع بوابة مصر الرقمية.

يمكن لأصحاب بطاقة التموين إضافة المواليد إلى بطاقة التموين عبر رابط  بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط من هنا.

ثم إنشاء حساب جديد من خلال اتباع  بعض الخطوات أولها  اختيار أيقونة التموين، ثم اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، الضغط على «ابدأ الخدمة»، كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين،  تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقمًا، تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة، تأكيد الطلب.

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كما تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الأخرى لأصحاب بطاقة التموين منها تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتي، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

شروط تسجيل المواليد في التموين 

حدد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الفئات المسموح لها إضافة المواليد وهي أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه، وأن ينخفض المعاش عن 2500 جنيه، وأن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

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ويستطيع المواطن إضافة فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط، على تتم إضافة مواليد أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا، وسيتم تطبيق إضافة مواليد الأُسر الأكثر احتياجًا، بحد أقصى فردان باستيفاء شروط معينة، من بينها الدخل الشهري للأسرة، يكون أقل من 3 آلاف جنيه.

المواليد بطاقة التموين وزارة التموين البطاقة التموينية أصحاب المعاشات تسجيل المواليد في التموين رابط بوابة مصر الرقمية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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