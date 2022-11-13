وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث المواطنون المستفيدين من البطاقة التموينية 2022 عن خطوات الاستعلام عن عدد افراد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعلام عن عدد افراد بطاقة التموين 2022 نوضحها فيما يلي:

الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

يمكن للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال خدمة الموبايل الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136.

ملحوظة: حين تشترط وزارة التموين أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية حتى يتم إرسال الرقم السري بنجاح وإتمام الاستعلام.

إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

ويشترط إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين للاستفادة من الخدمات المقدمة من بوابة مصر الرقمية

يتم الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/ .

يطلب موقع بوابة مصر الرقمية تأكيد بيانات الرقم القومي للشخص المسجل باسمه بطاقة التموين وذلك من خلال الضغط على "تحقق من الرقم القومي" ثم تفتح نافذة يتم ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم ثم إدخال رقم المصنع، وأخيرًا الاسم الأول للوالدة، ثم اضغط تحقق.

ملحوظة: رقم المصنع هو الرقم المدون أسفل بطاقة الرقم القومي.

فور الانتهاء من هذه الخطوات يقوم المواطن بإدخال رقم الموبايل.

وأخيرًا إنشاء كلمة المرور.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

تهدف منصة مصر الرقمية إلى تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات.

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي.

ضم أفراد أسرتي.

الاستعلام عن صرف.

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيًا.

إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.

إيقاف بطاقة تموينية.

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.