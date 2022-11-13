الأحد 13 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد عبر بوابة مصر الرقمية

التموين
التموين
ads

يبحث المواطنون المستفيدين من البطاقة التموينية 2022 عن خطوات الاستعلام عن عدد افراد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعلام عن عدد افراد بطاقة التموين 2022 نوضحها فيما يلي:

 

الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

يمكن للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال خدمة الموبايل الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136.

ملحوظة: حين تشترط وزارة التموين أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية حتى يتم إرسال الرقم السري بنجاح وإتمام الاستعلام. 

 

إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

ويشترط إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين للاستفادة من الخدمات المقدمة من بوابة مصر الرقمية

يتم الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/ .

يطلب موقع بوابة مصر الرقمية تأكيد بيانات الرقم القومي للشخص المسجل باسمه بطاقة التموين وذلك من خلال الضغط على "تحقق من الرقم القومي" ثم تفتح نافذة يتم ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم ثم إدخال رقم المصنع، وأخيرًا الاسم الأول للوالدة، ثم اضغط تحقق.

ملحوظة: رقم المصنع هو الرقم المدون أسفل بطاقة الرقم القومي.

فور الانتهاء من هذه الخطوات يقوم المواطن بإدخال رقم الموبايل.

وأخيرًا إنشاء كلمة المرور.

مدبولى يوجه وزير التموين باستمرار ضخ الأرز فى المجمعات الاستهلاكية

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022.. ونصيب الفرد شهريا من الدعم

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

تهدف منصة مصر الرقمية إلى تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات.

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي.

ضم أفراد أسرتي.

الاستعلام عن صرف.

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيًا.

إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.

إيقاف بطاقة تموينية.

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

بطاقة التموين الاستعلام عن عدد افراد بطاقة التموين 2022 بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة تموين إصدار بطاقة تموين جديدة اضافة الزوجة إيقاف بطاقة تموينية وزارة التموين

مواد متعلقة

شروط إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2022 عبر موقع مصر الرقمية

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

الأكثر قراءة

بث مباشر.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ44

مهرجان القاهرة السينمائى.. جورجينا طواف تلتزم بـ«الدريس كود» فى حفل الافتتاح

بعد تفجير تقسيم.. محمد الباز: السائح لا يطمئن على نفسه فى تركيا

مهرجان القاهرة السينمائى.. 3 فنانات تألقن على السجادة الحمراء

مصطفى شعبان: إعادة تشكيل هيئة المكتب في أول اجتماع لمجلس المحامين

حبس عاطل لسرقته مبلغًا ماليًا وأجهزة من داخل شركة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

لواء.حمدى البطران

دعوات التظاهر

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال