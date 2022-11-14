الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تحدد موعد بدء توريد قصب وبنجر السكر.. والاحتياطى يكفى لهذه المدة

قصب السكر
قصب السكر
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حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد بدء موسم توريد قصب وبنجر السكر مشيرة إلى حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.  

وقالت وزارة التموين، في بيان، إن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارًا من يناير- فبراير 2023، مؤكدة أنه لدينا احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية. 

وأوضحت التموين أن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة "الأرز".

وفيما يتعلق بمدى كفاية سلعة "الأرز" بالأسواق، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يوميًّا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، مُشددًا على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالأسعار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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