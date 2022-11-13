الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هدى الأتربى تخطف الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بإطلالة مبهرة «صور»

جريدة الدستور
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خطفت النجمة الصاعدة هدى الأتربى، الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، حيث ظهرت بإطلالة مبهرة لفتت الإنتباه ولاقت إعجاب الحضور.


وتألقت هدى الأتربي فى الافتتاح، مرتدية جمبسوت أنيقا ومميزا باللون البيج الفاتح، وتميز الجمبسوت بمجموعة من التطريز اللافت الذي يبرز جمال أنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى الأتربي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.


وتعد هدى الأتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية إتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الأتربى بالتنوع فى إختيار أدوارها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجارى.

مهرجان القاهرة السينمائى 2022رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي موعد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2022 القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السينمائي صور مهرجان القاهرة السينمائي إطلالة الفنانة إطلالات مهرجان القاهرة السينامئي

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