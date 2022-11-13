الأحد 13 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولى على 4 ملايين جنيه.. استمرار حبس مستريح العقارات 15 يومًا بالنزهة

أموال
أموال
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أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس مستريح العقارات المتهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10%، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 3 ملايين و800 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات أنه استولى على الأموال بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والتجارة في الأدوات والمستلزمات الطبية وعدة أنشطة مختلفة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالاستثمارات العقارية والعديد من المجالات التجارية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها بالنزهة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بذلك واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية بلغت "3812000جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

بترول المستقبل

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