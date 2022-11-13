إحالة أوراق قاتل طفلة جرجا لسرقة ذهبها لفضيلة المفتى

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، قرارًا بإحالة أوراق عامل قتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي في مركز جرجا إلى فضيلة المفتي مع تحديد جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بالعثور على جثة الطفلة ملقاة وسط التبن غارقة في دمائها وبها آثار طعنات في الجسد، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة إلى أحد الأماكن النائية وقام بطعنها بالسكين عدة طعنات بالبطن والصدر وعندما تأكد من وفاتها استولى على حلقها الذهبي وقام بإلقاء الجثة وسط التبن في أحد الأماكن وفر هاربا، وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.