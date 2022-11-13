انتشال جثمان شخص من محطة صرف صحى بأسوان

تمكنت الأجهزة المعنية من انتشال جثمان شخص بعد غرقه بمياه محطة الصرف الصحي بمنطقة العلاقي في أسوان، مساء اليوم الأحد، ولم يتبين السبب حتى الآن، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر غرقه في مياه محطة الصرف الصحي بمنطقة العلاقي، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والوصول إلى الأسباب ورائها.

وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى وسام محمد فرح، يبلغ من العمر 37 سنة وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.