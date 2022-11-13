ارتفاع جنوني.. سعر الذهب الآن في مصر بدون المصنعية

واصل سعر الذهب ارتفاعاته الجنونية خلال تعاملات اليوم الأحد ليسجل ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل في تاريخه، وواصل الذهب ارتفاعاتها القياسية منذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاعات قياسية في أسعار صرف جميع العملات أمام الجنيه ومنها الدولار الذي كسر لأول مرة في تاريخه مستوى 24 جنيه.

وسجل الذهب عيار 21 ارتفاع غير مسبوق في سوق الصاغة اليوم الأحد ليصل إلى 1275 جنيه بدون ثمن المصنعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب بجميع أعيرته في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

الوحدة بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1,446جنيه شراء 1,457 جنيه الذهب عيار 22 بيع 1,325 جنيه شراء 1,336 جنيه الذهب عيار 21 بيع 1,265 جنيه شراء 1,275 جنيه الذهب عيار 18 بيع 1,084 جنيه شراء 1,093 جنيه عيار 14 بيع 843 جنيه شراء 850 جنيه عيار 12 بيع 723 جنيه شراء 729 جنيه الاونصة بيع 44,962 جنيه شراء 45,317 جنيه الجنيه الذهب بيع 10,120 جنيه شراء 10,200 جنيه الكيلو بيع 1,445,714 جنيه شراء 1,457,143 جنيه

سعر الذهب العالمي

وواصل سعر الذهب العالمي ارتفاعه خلال نهاية تعاملات الاسبوع مع تراجع الدولار وحققت مكاسب أسبوعية تقارب 93 دولارًا للأوقية، بعد أن عزّزت البيانات الأميركية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة، وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها يوم الخميس على ارتفاع بنحو 40 دولارًا مع تراجع العملة الأميركية.

سعر الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,387 جنيه $56.99 سعر الذهب عيار 22 1,272 جنيه $52.24 اسعار الذهب عيار 21 1,214 جنيه $49.86 اسعار الذهب عيار 18 1,041 جنيه $42.74 سعر الذهب عيار 14 809.33 جنيه $33.24 سعر الذهب عيار 12 693.71 جنيه $28.49 سعر الذهب عيار 9 520.28 جنيه $21.37 اسعار أوقية الذهب 43,149 جنيه $1,772 اسعار جنيه الذهب 9,712 جنيه $398.92 اسعار كيلو الذهب 1,387,415 جنيه $56,987

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