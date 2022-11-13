الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب الآن في مصر بدون المصنعية

الذهب
الذهب
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واصل سعر الذهب ارتفاعاته الجنونية خلال تعاملات اليوم الأحد ليسجل ارتفاعات قياسية لم يسجلها من قبل في تاريخه، وواصل الذهب ارتفاعاتها القياسية منذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاعات قياسية في أسعار صرف جميع العملات أمام الجنيه ومنها الدولار الذي كسر لأول مرة في تاريخه مستوى 24 جنيه.

وسجل الذهب عيار 21 ارتفاع غير مسبوق في سوق الصاغة اليوم الأحد ليصل إلى 1275 جنيه بدون ثمن المصنعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب بجميع أعيرته في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

الوحدةبيع شراء 
الذهب عيار 24بيع 1,446جنيه  شراء 1,457 جنيه
الذهب عيار 22بيع 1,325 جنيهشراء 1,336 جنيه
الذهب عيار 21بيع 1,265 جنيهشراء 1,275 جنيه
الذهب عيار 18بيع 1,084 جنيهشراء 1,093 جنيه
عيار 14بيع 843 جنيهشراء 850 جنيه
عيار 12بيع 723 جنيهشراء 729 جنيه
الاونصةبيع 44,962 جنيهشراء 45,317 جنيه
الجنيه الذهببيع 10,120 جنيهشراء 10,200 جنيه
الكيلوبيع 1,445,714 جنيهشراء         1,457,143 جنيه

 

سعر الذهب العالمي 

وواصل سعر الذهب العالمي ارتفاعه خلال نهاية تعاملات الاسبوع مع تراجع الدولار وحققت مكاسب أسبوعية تقارب 93 دولارًا للأوقية، بعد أن عزّزت البيانات الأميركية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة، وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها يوم الخميس على ارتفاع بنحو 40 دولارًا مع تراجع العملة الأميركية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية 13/11/2022

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الأحد 13-11-2022 فى البنوك

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,387 جنيه$56.99
سعر الذهب عيار 221,272 جنيه$52.24
اسعار الذهب عيار 211,214 جنيه$49.86
اسعار الذهب عيار 181,041 جنيه$42.74
سعر الذهب عيار 14809.33 جنيه$33.24
سعر الذهب عيار 12693.71 جنيه$28.49
سعر الذهب عيار 9520.28 جنيه$21.37
اسعار أوقية الذهب43,149 جنيه$1,772
اسعار جنيه الذهب9,712 جنيه$398.92
اسعار كيلو الذهب1,387,415 جنيه$56,987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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