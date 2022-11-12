تردد قناة النهار الجديدة 2022 على النايل سات

يتصدر البحث عن تردد قناة النهار الجديد 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر بشكل مستمر عن تردد قناة النهار الجديد 2022، بعد آخر تحديث لها على النايل سات، نظرا للمحتوى الثري الذي تقدمه القناة.

قناة النهار

في السطور التالية، ترصد "الدستور" يرصد في ذلك التقرير تردد قناة النهار الجديد 2022

تردد قناة النهار الجديد 2022

وجاء البحث عن تردد قناة النهار الجديد 2022 لما تقدمه القناة من محتوى فني دسم من خلال المسلسلات الدرامية التي تعرضها على شاشتها، فضلا عن تقديم محتوى معلوماتي من خلال البرامج التي تعرض عليها بشكل مستمر.

وأتى تردد قناة النهار الجديد 2022 على النايل سات على النحو الآتي: التردد 11430، استقطاب رأسي ومعدل الترميز 27500.

قناة النهار الجديدة 2022

يذكر أن تعرض على قناة النهار الجديدة 2022، عدد من البرامج المتنوعة بين الترفيهي والكوميدي وبرامج الطبخ، ومن أشهرها برنامج الإعلامي الشهير تامر أمين، فضلا عن عرض مختلف محتويات المسلسلات المختلفة والمتنوعة بين الكوميدي والدرامي الاجتماعي وغيرها من الأعمال.

تردد قناة النهار الجديدة 2022

وكانت قناة النهار الجديدة 2022، تقدم محتوى رياضي إذ جاء تردده 12743، استقطاب رأسي، أما عن قناة النهار سينما فيأتي ترددها 12437 استقطاب رأسي.

محتوى قناة النهار الجديدة 2022

وتعد قناة النهار الجديدة 2022، ضمن مجموعة قنوات متنوعة مملوكة لشركة ترنتا تقدم مضمون متنوع ما بين السياسي والفني والثقافي والديني ومجموعة من برامج الترفيه والمسابقات العربية المنوعة، وانطلقت في يوم 30 شهر يونيو لسنة 2011، وحققت نجاحات ساحقة لتصبح ضمن أقوى القنوات الترفيهية التي يبحث الجمهور عنها بشكل متواصل.

البرامج الاجتماعية على قناة النهار 2022

من ناحية أخرى، يعد أشهر برامج قناة النهار الجديدة 2022، برنامج الستات، الذي تقدمه الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، يعرض على شاشة قناة النهار، ويستضيفان خلاله عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة بسمة، والفنانة انتصار وغيرهم من النجوم الذين أثاروا الجدل بتصريحاتهم خلال البرنامج وتصدروا التريند بسببه.

كما تناقش مفيدة شيحة وسهيرة جودة العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، وتشغل رواد السوشيال ميديا مع وضع آرائهم المختلفة في تلك القضايا والتي تكون أحيانا مثيرة للجدل، خاصة تصريحات الإعلامية الجريئة مفيدة شيحة.