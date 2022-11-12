السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وباقي الأقمار الصناعية

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك
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قناة ناشيونال جيوغرافيك  من القنوات الوثائقية المهمة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور  في مصر والوطن العربي كونها تعرض محتوى مميز لا يشبه محتوى أي قناة أخرى تعرض على قمر النايل سات والعرب سات، كما أن قناة جيوغرافيك لها مشاهديها الذين يفضلون مشاهدة محتواها الذي يتناول الصراعات الخاصة بعالم الحيوان، وبعد أن قامت القناة بتغيير التردد الخاص بها بدأ بالبحث عنها عدد كبير من المتابعين لنتعرف من خلال السطور التالية على التردد الجديد.

الآن.. تردد ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات National geographic

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

تعتبر قناة ناشيونال إحدى القنوات التابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك وهي تصدر بعشرات اللغات حول العالم التي تهتم بمحتواها إذ يتم من خلال هذه القناة عرض عدد كبير من الأفلام الوثائقية التي تتكلم عن علوم البيئة وتعرض حياة الحيوان بصفة عامة فضلا عن بثها لبعض الحضارات ويتم من خلال القناة عرض محتوى مميز كما تقوم المنظمة بإطلاق العديد من القنوات التي تبث نفس العروض وتحمل جميعها نفس اسم المنظمة.

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بداية عمل قناة ناشيونال جيوغرافيك 

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أولى القنوات التي تقوم ببث هذا النوع من العروض وقامت القناة بالبث لأول مرة عام 1996 وتقوم القناة ببث عدد من القنوات في العديد من البلدان مثل أمريكا وإسبانيا وقارة أوروبا إلى جانب أستراليا، كما تبلغ عدد القنوات التي تقوم المنظمة ببثها حوالي 62 قناة تبث دولية تبث بأكثر من 27 لغة مختلفه.

تردد قنوات ناشيونال على قمر صناعي نايل سات

نتناول في السطور الآتية تردد قناة ناشيونال على النايل سات حيث أن القناة تعرض محتوياتها بجودة عالية من فئة الاتش دي والاس دي وهو:

تردد قناة جيوغرافيك اتش دي: 11411.

الاستقطاب الموجه: أفقي.

تصحيح الخطأ 3\4.

ترميز 30000.

تردد قناة جيوجرافيك اس دي: 12226.

ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5\6

استقطاب الموجة: افقي.

تردد قناة جيوغرافيك على عرب سات

تردد ناشيونال جيوجرافيك على قمر العرب سات:

تردد القناة: 11804.

استقطاب الموجة H.

ترميز الشبكة: 27500.

معامل التصحيح: 3\4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر الياه سات

وهناك من يبحث  على تردد قناة جيوغرافيك على قمر الياه سات حيث انها قناة تبث دون انقطاع أو تشويش ولا يتم عرض آية اعلانات على شاشتها وهي:

تردد قناة ناشيونال: 11938.

الاستقطاب للموجه: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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