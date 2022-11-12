تراجع 5 جنيهات.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

يهتم المصريون بمتابعة أسعار الذهب والتغير في قيمة سعر المعدن النفيس كل يوم، فهو زينة وخزينة لمدخراتهم، ويعتبر وعاء إدخاري آمن في ظل التضخم وزيادة أسعار السلع.

انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر

وشهد الذهب انخفاضًا ملحوظًا في سوق الصاغة، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-11-2022 في بداية تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة بمختلف المحافظات نتيجة هبوط سعر أوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال آخر أيام التداولات، ليخسر المعدن جزءا من أرباحه الصباحية.

5 جنيهات قيمة انخفاض سعر الذهب

وخسر سعر الجرام بقيمة 5 جنيهات خلال اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1256 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الجمعة، التى سجلت 1260 جنيهًا بدون سعر المصنعية والتي تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12 نوفمبر 2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 السبت 12 نوفمبر 2022

و سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع السبت في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1435 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 السبت 12 نوفمبر 2022

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 1256 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 السبت 12 نوفمبر 2022

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعًا ملحوظًا ليسجل الأقل سعرًا في مصر ويبلغ 1077 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب السبت 12 نوفمبر 2022

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 32 جنيهًا من قيمته ويسجل نحو 10048 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 السبت 12 نوفمبر 2022

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43485 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 1.435 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1760 دولارًا.