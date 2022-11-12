السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

جلسة خاصة بالعدالة المناخية وقضايا البيئة فى Cop27

Cop27
Cop27
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شهدت فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27، اليوم السبت، في «المنطقة الخضراء»، بمدينة شرم الشيخ، جلسة خاصة لعدد من أعضاء الحوار الوطني، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «العدالة المناخية وقضايا البيئة». 

وشارك في الجلسة كل من الدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة ريهام باهي، عضو الحوار الوطني، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، وأحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، وعبدالهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني،  والدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، ورنا غنيم، أحد مسئولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. 
وناقشت الجلسة تسبب الثورة الصناعية بأزمة التغيرات المناخية وتزايد وتيرتها خلال الفترة الماضية، وعدم مسئولية الدول النامية عنها، مع عدم وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة الظاهرة. 
وأكد الحضور في الجلسة أهمية دعم مصر والدول النامية، حتى تحقق التنمية المنشودة بشكل صديق للبيئة، دون إضافة المزيد من الانبعاثات التي تزيد قضية التغيرات المناخية سواء. 
وأكدوا مسئولية القطاع الخاص في دعم الحكومات والانشطة الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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