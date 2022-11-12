موعد إجازة نصف العام 2023 في الأزهر الشريف

يقترب موعد اجازة نصف العام 2023 بالأزهر الشريف والتي جاءت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في جميع المواعيد، سواء في موعد بداية الدراسة أو موعد إجازة نصف العام.

ومع دخول فصل الشتاء واقتراب العام الحالي من النهاية، يبحث الكثير من الطلاب بالقطاع الأزهري عن موعد إجازة نصف العام 2023 بالأزهر.



موعد اجازة نصف العام 2023 بالأزهر



وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي الجاري بالمعاهد الأزهرية السبت 28 يناير 2023 بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من 8 يناير وحتى 26 يناير 2023.

وتستمر إجازة منتصف العام حتى الخميس 9 فبراير 2023، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 بالمعاهد الأزهرية في القاهرة والمحافظات وينتهي يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

موعد امتحانات صفوف الابتدائي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي يوم السبت 24 ديسمبر 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.



موعد امتحانات صفوف الإعدادي

في حين تبدأ امتحانات النقل الإعدادى بالمعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.



موعد امتحانات الصفوف الثانوية

وتبدأ امتحانات النقل الثانوي تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 مايو ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وبعد انتهاء فترة الإجازة المقررة يعود الطلاب من جديد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني في القاهرة واليوم السبت 11 فبراير 2023، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الأول من يونيو، حسب ما أعلن قطاع المعاهد عن خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023.