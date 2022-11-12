السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلغراف: دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا ستسعى لعزل الوفد الروسى أثناء قمة العشرين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
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قالت مصادر لصحيفة تلغراف البريطانية إن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسعى لـ عزل ومقاطعة الوفد الروسي أثناء فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

 

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: "نحاول العمل مع الشركاء لنعرض بشكل مقنع للغاية ما يفكر به المجتمع الدولي في الأعمال غير الشرعية لروسيا".

 

وأضاف أن "هذا يعني أيضا عرقلة العلاقات مع لافروف أو أي أحد يترأس الوفد الروسي، أو جعل الناس ينسحبون أثناء مداخلات روسيا".

 

ويشار إلى أن الأوروبيين يسعون إلى جعل الجانب الروسي يفهم أن أي مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تجري بشروط كييف.

 

وحسب مصادر الصحيفة، فإن إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، على الأرجح ستسعى "لعزل" روسيا، لكن الصين لن تقوم بذلك، وهناك مخاوف من أن روسيا والصين ستحاولان التخفيف من لهجة البيان المشترك للدول.

 

يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر. وسيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى القمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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