السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء داخل منزله بالبحيرة

جثة
جثة
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لقى طالب مصرعه اليوم الجمعة صعقا بالكهرباء داخل منزله بإحدى قرى مركز بدر بالبحيرة تم نقل الجثة مشرحة مستشفى بدر المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة بدر بلاغًا من المستشفى العام بوصول محمد منشاوي، 15 سنة، مقيم قرية صلاح الدين دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء.

 بالانتقال والفحص وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة وبسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أنه أثناء قيام المجنى بإصلاح وصلة كهرباء صعقه التيار الكهربائي مما تسبب في وفاته فى الحال متأثرًا بإصابته.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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