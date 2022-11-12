السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
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يبحث الكثير من عشاق  كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، لاشتعال كافة الدوريات سواء الإنجليزي أو الإيطالي، والبحث عن تحديثات الجدول لاسيما للمهتمين بمباريات بداية الأسبوع لوضع تشكيل كل فريق في لعبة فانتازي.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة

وتضم مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد ولقاء ليفربول وساوثهامبتون في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تشتعل المنافسة.

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الآن جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة

  • مانشستر سيتي X برينتفورد

الساعة ال 2.30 عصرًا – على قناة beIN Sports 

  • بورنموث X إيفرتون –

 يأتي في 5 مساءًل ويعرض على beIN Sports 

  • ليفربول X ساوثهامبتون

في 5 مساء ويعرض على beIN Sports 

  • نوتينجهام X كريستال بالاس

يعرض في 5 مساءً على قناة beIN Sports 

  • توتنهام X ليدز يونايتد

يعرض في 5 مساءً على beIN Sports 

  • وست هام X ليستر سيتي

يذاع في الخامسة مساءً على beIN Sports 

  • نيوكاسل يونايتد X تشيلسي

يذاع  الساعة 7:30 مساء على beIN Sports 

  • وولفرهامبتون X أرسنال

يذاع الساعة 9:45 على قناة beIN Sports 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بتوقيت القاهرة  السبت 12 نوفمبر 2022 

  • نابولي X إودينيزي

يذاع في الرابعة عصرًا على AD Sports

  • سامبدوريا X ليتشي

يذاع في السابعة مساءً على AD Sports

  • بولونيا X ساسولو

يذاع في الـ 9:45 على قناة AD Sports

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني بتوقيت  القاهرة 12 نوفمبر 2022

  • بايرن ليفركوزن X شتوتجارت

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports 

  • هوفنهايم X فولفسبورج

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports 

 

  • أوجسبورج X بوخوم

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports 

 

هيرتا برلين X كولن 

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports 

 

  • فيردر بريمن X لايبزيج

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports 

 

  • شالكه X بايرن ميونخ

يعرض في الـ 6:30 على قناة beIN Sports 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

لانس X كيلرمون فوت 

يعرض في الـ 6 على قناة beIN Sports 

 

رين X تولوز 

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports 

مباريات مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 الدورى الانجليزى القنوات الناقلة يوم السبت مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

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