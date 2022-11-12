مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، لاشتعال كافة الدوريات سواء الإنجليزي أو الإيطالي، والبحث عن تحديثات الجدول لاسيما للمهتمين بمباريات بداية الأسبوع لوضع تشكيل كل فريق في لعبة فانتازي.
مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة
وتضم مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد ولقاء ليفربول وساوثهامبتون في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تشتعل المنافسة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة
- مانشستر سيتي X برينتفورد
الساعة ال 2.30 عصرًا – على قناة beIN Sports
- بورنموث X إيفرتون –
يأتي في 5 مساءًل ويعرض على beIN Sports
- ليفربول X ساوثهامبتون
في 5 مساء ويعرض على beIN Sports
- نوتينجهام X كريستال بالاس
يعرض في 5 مساءً على قناة beIN Sports
- توتنهام X ليدز يونايتد
يعرض في 5 مساءً على beIN Sports
- وست هام X ليستر سيتي
يذاع في الخامسة مساءً على beIN Sports
- نيوكاسل يونايتد X تشيلسي
يذاع الساعة 7:30 مساء على beIN Sports
- وولفرهامبتون X أرسنال
يذاع الساعة 9:45 على قناة beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بتوقيت القاهرة السبت 12 نوفمبر 2022
- نابولي X إودينيزي
يذاع في الرابعة عصرًا على AD Sports
- سامبدوريا X ليتشي
يذاع في السابعة مساءً على AD Sports
- بولونيا X ساسولو
يذاع في الـ 9:45 على قناة AD Sports
مواعيد مباريات الدوري الألماني بتوقيت القاهرة 12 نوفمبر 2022
- بايرن ليفركوزن X شتوتجارت
يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports
- هوفنهايم X فولفسبورج
يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports
- أوجسبورج X بوخوم
يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports
هيرتا برلين X كولن
يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports
- فيردر بريمن X لايبزيج
يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports
- شالكه X بايرن ميونخ
يعرض في الـ 6:30 على قناة beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022
لانس X كيلرمون فوت
يعرض في الـ 6 على قناة beIN Sports
رين X تولوز
يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports