يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، لاشتعال كافة الدوريات سواء الإنجليزي أو الإيطالي، والبحث عن تحديثات الجدول لاسيما للمهتمين بمباريات بداية الأسبوع لوضع تشكيل كل فريق في لعبة فانتازي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة

وتضم مواعيد مباريات اليوم السبت 12-11-2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد ولقاء ليفربول وساوثهامبتون في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تشتعل المنافسة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 12-11-2022 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X برينتفورد

الساعة ال 2.30 عصرًا – على قناة beIN Sports

بورنموث X إيفرتون –

يأتي في 5 مساءًل ويعرض على beIN Sports

ليفربول X ساوثهامبتون

في 5 مساء ويعرض على beIN Sports

نوتينجهام X كريستال بالاس

يعرض في 5 مساءً على قناة beIN Sports

توتنهام X ليدز يونايتد

يعرض في 5 مساءً على beIN Sports

وست هام X ليستر سيتي

يذاع في الخامسة مساءً على beIN Sports

نيوكاسل يونايتد X تشيلسي

يذاع الساعة 7:30 مساء على beIN Sports

وولفرهامبتون X أرسنال

يذاع الساعة 9:45 على قناة beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بتوقيت القاهرة السبت 12 نوفمبر 2022

نابولي X إودينيزي

يذاع في الرابعة عصرًا على AD Sports

سامبدوريا X ليتشي

يذاع في السابعة مساءً على AD Sports

بولونيا X ساسولو

يذاع في الـ 9:45 على قناة AD Sports

مواعيد مباريات الدوري الألماني بتوقيت القاهرة 12 نوفمبر 2022

بايرن ليفركوزن X شتوتجارت

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports

هوفنهايم X فولفسبورج

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports

أوجسبورج X بوخوم

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports

هيرتا برلين X كولن

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports

فيردر بريمن X لايبزيج

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports

شالكه X بايرن ميونخ

يعرض في الـ 6:30 على قناة beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

لانس X كيلرمون فوت

يعرض في الـ 6 على قناة beIN Sports

رين X تولوز

يعرض في الـ 4:30 على قناة beIN Sports