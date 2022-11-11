الآن جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022
نستعرض في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022، حيث يرتفع البحث عنها.
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 2022
الدوري الإيطالي
إمبولي - كريمونيسي- 21:45
الدوري الألماني
مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند-21:30
الدو
ري الفرنسي
أولمبيك ليون - نيس- 22:00
الدوري التركي
ألانياسبور-أضنة ديمرسبور-19:00
أنقرة جوتشو- طرابزون سبور-19:00
الدوري الهولندي
سبارتا روتردام - تفينتي-21:00
دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين
الجزيرة- الوحدة- 17:30
شباب الأهلي دبي - النصر-14:45
الدوري البلجيكي
آود هيفرلي لوفين- سيراينج-21:45
تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية | تحت 17
تونس | تحت 17- | المغرب تحت 17. 19:15
مصر | تحت 17- تونس | تحت 17-16:00
بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات 2022
كوت ديفوار | كرة يد للسيدات- السنغال | كرة يد للسيدات-20:00
مصر | كرة يد للسيدات- تونس | كرة يد للسيدات-18:00
غينيا | كرة يد للسيدات-المغرب | كرة يد للسيدات- 16:00
مدغشقر كرة يد للسيدات- الكاميرون | كرة يد للسيدات- 14:00