الآن جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022

نستعرض في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022، حيث يرتفع البحث عنها.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 2022

الدوري الإيطالي

إمبولي - كريمونيسي- 21:45

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند-21:30

الدو

ري الفرنسي

أولمبيك ليون - نيس- 22:00

الدوري التركي

ألانياسبور-أضنة ديمرسبور-19:00

أنقرة جوتشو- طرابزون سبور-19:00

الدوري الهولندي

سبارتا روتردام - تفينتي-21:00

دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

الجزيرة- الوحدة- 17:30

شباب الأهلي دبي - النصر-14:45

الدوري البلجيكي

آود هيفرلي لوفين- سيراينج-21:45

تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية | تحت 17

تونس | تحت 17- | المغرب تحت 17. 19:15

مصر | تحت 17- تونس | تحت 17-16:00

بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات 2022

كوت ديفوار | كرة يد للسيدات- السنغال | كرة يد للسيدات-20:00

مصر | كرة يد للسيدات- تونس | كرة يد للسيدات-18:00

غينيا | كرة يد للسيدات-المغرب | كرة يد للسيدات- 16:00

مدغشقر كرة يد للسيدات- الكاميرون | كرة يد للسيدات- 14:00