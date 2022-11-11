الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الآن جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022

مباريات اليوم 
مباريات اليوم 
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نستعرض في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 11-11-2022، حيث يرتفع البحث عنها.

 

 جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 2022

 

الدوري الإيطالي

إمبولي - كريمونيسي- 21:45

 

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند-21:30

 

الدو

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2023 ومنافسات دور الـ16

موعد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائى كأس مصر 2022

ري الفرنسي

أولمبيك ليون  - نيس- 22:00

 

الدوري التركي

ألانياسبور-أضنة ديمرسبور-19:00

 

أنقرة جوتشو- طرابزون سبور-19:00

 

الدوري الهولندي

سبارتا روتردام - تفينتي-21:00

الفراعنة فى كأس العالم (8).. حميدو تشارلى خاض مباراة المجر فى كأس العالم 1934 وهو مريض

دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

الجزيرة- الوحدة- 17:30

 

شباب الأهلي دبي - النصر-14:45

 

الدوري البلجيكي

آود هيفرلي لوفين- سيراينج-21:45

 

تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية | تحت 17

تونس | تحت 17- | المغرب تحت 17. 19:15

 

مصر | تحت 17-  تونس | تحت 17-16:00

 

بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات 2022

 

كوت ديفوار | كرة يد للسيدات- السنغال | كرة يد للسيدات-20:00

مصر | كرة يد للسيدات- تونس | كرة يد للسيدات-18:00

غينيا | كرة يد للسيدات-المغرب | كرة يد للسيدات- 16:00

 

مدغشقر كرة يد للسيدات- الكاميرون | كرة يد للسيدات- 14:00

مباريات مباريات اليوم مواعيد مواعيد مباريات اليوم جدول مواعيد مباريات اليوم

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