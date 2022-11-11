الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية 11 نوفمبر 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تقدم "الدستور" حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

هل يجب أن تتعامل مع المسؤوليات المتراكمة أم تدعها جانبًا؟.. التوقعات الفلكية تنصحك بالمواجهه والتعامل الحكيم، ولا يمانع جانب من المرح  يقود الطريق.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

 يمكنك الوصول إلى من تحبه إذا كنت ترغب في ذلك ولكن قد يتطلب الأمر الكثير من التخطيط والمثابرة.

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

مهما كانت المشكلة، قد تكون الإجابة هي إشراك الآخرين، هذا هو الوقت المناسب لتجميع الموارد ، حيث يمكن أن يمنحك هذا جائزة أكبر مما يمكنك تحقيقه بمفردك. 

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

هناك الكثير من الإثارة فيما يتعلق بفرصة قد لا ترغب في تفويتها، على النقيض من ذلك ، فإن الاجتماع أو الحدث الرسمي الذي تحتاج إلى حضوره قد يجعلك تشعر بالمسؤولية

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

 إذا كانت هناك مسألة عائلية تدور في ذهنك ، فامنحها بضعة أيام إذا عالجتها الآن، فربما تتحدث أنت والآخرون في أغراض متعارضة

برج العذراء 

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد يكون الشيء الذي بدأ كحلم في النقطة التي تريد تجربتها فيها بشكل حقيقي. يمكن أن يساعدك اندماج القمر مع المريخ في تحديد ما إذا كان هذا يستحق العناء أم لا. 

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

 بدلاً من الاستسلام للهزيمة ، دع جانبك الحكيم يذهب للعمل في هذا الأمر وستجد على الأرجح طريقة للحصول عليه بسعر منافس. يمكن أن يكون هذا أيضًا دعوة للادخار بدلاً من الإنفاق.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

 يمكنك بسهولة أن تفكر في هذا الأمر ، برج العقرب ، بدلاً من الوثوق بغرائزك. قد يمنحك البحث عن المزيد من الخيارات وربط عقلك في عقدة.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

يمكن أن يندمج الماضي والحاضر مع استمرار ارتباط الزهرة بنبتون الغامض. قد يلهمك هذا لاستدعاء شخص ما لإصلاح الاختلاف الذي حدث في وقت ما.

برج الجدي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

يمكن أن تمتزج مجموعة من النصائح المتعلقة بنمط الحياة المجربة والموثوقة، وحتى الوصفات التي قد يكون قد تم تناقلها من أفراد أكبر سنًا في العائلة بشكل مثالي مع طرق أكثر حداثة. 

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

إذا كانت الأيام القليلة الماضية غير مستقرة، يمكن أن تجلب الأيام القادمة المزيد من المفاجآت، ولكن ربما بترتيب مختلف. وقد تظهر الأفكار والفرص البراقة نتيجة للإجراءات المتخذة منذ فترة.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

قد تشعر أن الوقت قد حان للحصول على مساعدة من معالج أو مستشار أو مرشد لفرزها. وقد يكون الحديث عن الأشياء أمرًا محرجًا في البداية ولكنه أيضًا يشعرك بالراحة. 

برج الحمل برج الثور لجميع الأبراج الفلكية حظك اليوم الجمعة لجميع الأبراج الفلكية حظك اليوم الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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